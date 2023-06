Le footballeur Benjamin Mendy à nouveau devant la justice pour viol et tentative de viol

Déclaré non-coupable de six accusations de viol en janvier dernier, le footballeur international français Benjamin Mendy est rejugé à partir du 26 juin pour des accusations de viol et tentative de viol.

En janvier dernier, il avait été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui par la justice britannique. Mais aucun verdict n’avait été prononcé concernant deux autres chefs d’accusation à l’encontre du footballeur Benjamin Mendy : un pour viol sur une femme de 24 ans en octobre 2020 et un pour tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018.

Pour ces derniers faits, l’ancien joueur de Manchester City est de nouveau jugé à partir de lundi 26 juin, face à la Crown Court de Chester, au Royaume-Uni. Le procès devrait durer deux à trois semaines.

À lire aussi : Nouveaux témoignages et messages disséqués : le procès de Benjamin Mendy se poursuit

Benjamin Mendy décrit comme un « prédateur » selon l’accusation

Après 5 mois d’audience et 13 jours de délibération, le 13 janvier dernier, un jury composé de huit hommes et quatre femmes l’avaient déclaré non-coupable de six accusations de viol et d’une agression sexuelle.

Lors de cette première audience, qui avait débuté en août 2022, le footballeur de 28 ans était présenté comme un « prédateur » de la part de l’accusation, ayant abusé de victimes « vulnérables, terrifiées et isolées ». Ce dernier avait démenti avoir été « un danger pour les femmes », assurant n’avoir eu que des rapports sexuels consentis.

Un autre homme, Louis Saha Matturie, était, lui aussi, mis en cause dans l’affaire, soupçonné d’avoir servi de rabatteur et d’avoir participé à certains viols. Il a été reconnu non-coupable pour trois d’entre eux et le jury n’est pas parvenu à un verdict pour trois autres, ainsi que pour trois agressions sexuelles.

Après l’énoncé du verdict, l’avocate de Benjamin Mendy, Jenny Wiltshire, avait souligné qu’il avait « hâte de laver son nom » pour pouvoir « commencer à reconstruire sa vie« . Il risquait la prison à perpétuité.

Pour ce second procès, le verdict devrait tomber d’ici à la fin de l’été.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.