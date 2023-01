Le footballeur français Benjamin Mendy reconnu non-coupable de six viols

Après 5 mois d’audience et 13 jours de délibération autour d’accusations de six viols et d’une agression sexuelle, le footballeur français et champion du monde Benjamin Mendy a été reconnu non coupable le 13 janvier 2023 au Royaume-Uni.

Le verdict vient de tomber : non-coupable. Le footballeur français de 28 ans Benjamin Mendy était sur le banc des accusés au Royaume-Uni depuis plusieurs mois pour plusieurs chefs d’accusation dont six viols et une agression sexuelle. Pour ces derniers, il a été reconnu non-coupable le 13 janvier 2023 par la cour de Chester, dans le nord de l’Angleterre.

Le footballeur Benjamin Mendy, reconnu non-coupable de six viol et une agression sexuelle

Comme le rapporte l’AFP relayé par Franceinfo, un autre homme était mis en cause dans l’affaire : Louis Saha Matturie était, lui aussi, sur le banc des accusés, soupçonné d’avoir servi de rabatteur et d’avoir participé à certains viols. Il a été reconnu non coupable pour trois d’entre eux et le jury n’est pas parvenu à un verdict pour trois autres, ainsi que trois agressions sexuelles.

Mais tout n’est pas encore terminé puisque Benjamin Mendy sera rejugé le 26 juin pour un autre viol et une tentative de viol.

À lire aussi : Comment la technique DARVO permet aux auteurs de violences conjugales de retourner la culpabilité

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.