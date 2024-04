À Sydney, un homme perpétue une attaque au couteau « concentrée sur les femmes »

Samedi 13 mars, un assaillant s’est déchainé à l’arme blanche sur la foule d’un centre commercial de Sydney. Il visait en priorité les femmes.

Un féminicide de masse ? Samedi 13 avril, une attaque au couteau a fait six morts, dont cinq femmes, et de nombreux blessés, dans un centre commercial bondé de Sydney. La police australienne a fait savoir ce lundi qu’elle enquêtait sur les raisons qui ont incité l’assaillant à cibler en priorité les femmes.

« L’agresseur a évité les hommes »

« Il est évident pour moi, et pour les enquêteurs, que c’est un point d’intérêt : l’agresseur s’est concentré sur les femmes et a évité les hommes », a commenté la commissaire de police au sujet du tueur, Joel Cauchi, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux.

« Les vidéos parlent d’elles-mêmes, n’est-ce pas, et c’est certainement pour nous une piste dans l’enquête » a-t-elle appuyé auprès de la chaîne de télévision nationale ABC.

En effet, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent l’agresseur attaquant principalement des femmes dans le centre commercial situé à Bondi Junction.

Cependant, la commissaire s’est montrée prudente, rappelant que la police ne peut pas savoir précisément ce qu’il s’est passé dans la tête du tueur. « C’est pourquoi il est important que les enquêteurs passent du temps à interroger ceux qui le connaissent ».

D’après son profil Facebook, l’assaillant était originaire de Toowoomba, près de Brisbane. Ses parents ont affirmé qu’il souffrait de troubles mentaux depuis son adolescence et ont décrit ses aces comme « vraiment horribles », témoignant de leur solidarité aux victimes et à leurs proches.

« Nous essayons encore de comprendre ce qui s’est passé », ont-ils déclaré dans un communiqué. Ils se sont également adressés à la policière qui a finalement abattu l’assaillant. « Elle ne faisait que son travail pour protéger les autres et nous espérons qu’elle s’en sorte bien ».

Le profil des victimes

Parmi les six victimes de cette attaque, on compte une jeune femme chinoise, étudiante à l’université de Sydney, une styliste, une sauveteuse de surf bénévole, la fille d’un entrepreneur et une jeune mère dont le bébé de neuf mois, grièvement blessé, est à l’hôpital. Cette dernière a remis sa petite fille en sang à des inconnus avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a malheureusement succombé à ses blessures.

Le seul homme qui a été tué travaillait comme agent de sécurité. On compte par ailleurs huit personnes à l’hôpital, majoritairement des femmes, ainsi que quatre blessés mis hors de danger.

Alors que le pays est en deuil, le premier ministre, Anthony Albanese, s’est exprimé publiquement sur la radio ABC. « Le genre des victimes est bien sûr préoccupant », a-t-il martelé, promettant une enquête policière « exhaustive ».

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !