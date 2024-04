Cette erreur skincare que commet Tyla peut vous desservir et voici pourquoi 

Tyla s’est propulsée en tête des ventes de disque ces derniers mois. Récemment, elle a partagé au magazine Vogue sa routine beauté. Si tout semble parfait, elle commet néanmoins une erreur majeure à ne surtout pas reproduire chez vous.

Si vous ne connaissez pas Tyla, vous devez d’abord savoir que c’est l’artiste Sud-Africaine la plus populaire du moment. À seulement 22 ans, elle connaît une ascension fulgurante et est devenue une véritable icône. Il y a 4 jours, elle a partagé tous ses secrets de beauté dans une interview filmée pour le magazine Vogue US. Et si elle adopte des gestes très précis afin de préserver la santé de sa peau, elle fait une seule erreur qu’il est important de ne pas imiter.

L’ordre d’application d’un produit a (vraiment toute son importance)

Côté skincare, Tyla est rodée. Elle sait que nettoyer son visage a une importance capitale afin de permettre à la peau d’absorber tous les actifs des soins et que maintenir un bon niveau d’hydratation est primordial afin de préserver la barrière hydro-lipidique. Juste avant d’appliquer son maquillage, elle met de la crème solaire en couche généreuse afin d’éviter que les UV viennent enclencher le processus de stress oxydatif qui a tendance à faire vieillir la peau prématurément. Mais voilà, il y a un produit qu’elle n’applique pas dans le bon ordre : le contour des yeux.

Quels sont les risques d’un contour des yeux appliqué au mauvais moment ?

Tyla applique son contour des yeux juste après sa crème solaire. Si on souligne le fait que cette dernière soit initiée à l’importance d’appliquer un soin ciblé sur la zone si fragile du contour de l’œil, il faut avant tout le faire dans le bon ordre.

La routine idéale ? Mettre d’abord du sérum puis, en deuxième temps, la crème contour des yeux, pour ensuite passer à la crème hydratante et, enfin, au SPF.

Le risque si on l’applique au mauvais moment ? Tout simplement que le soin soit inefficace et reste en surface sans pouvoir pénétrer les couches plus profondes de la peau car la crème solaire fait office de barrière. Ce qui est assez dommage quand on connaît le prix de ce type de produit…