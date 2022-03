Faut-il vraiment se nettoyer le visage tous les matins ?

Laver son visage au saut du lit est souvent considéré comme la première étape essentielle d’une routine de soin du visage. Mais est-ce si nécessaire que ça ? Des experts donnent leur avis, et ils ont chacun leur point de vue.

On le sait : bien démaquiller et nettoyer sa peau tous les soirs est primordial pour éliminer les traces de maquillage, de sébum et de sueur qui risquent d’obstruer les pores – et favoriser l’apparition de comédons et d’imperfections cutanées – mais aussi pour permettre à la peau de se régénérer pendant la nuit et de lutter contre le stress oxydatif.

Le matin, il est aussi d’usage d’utiliser sa crème nettoyante ou son gel moussant préféré pour réveiller son visage et préparer la peau à recevoir les soins de jour. Mais ces quelques minutes supplémentaires passées devant son robinet sont-elles vraiment utiles ? Et y a-t-il un vrai bénéfice à savonner son doux minois après huit heures de sommeil ?

Pourquoi est-il conseillé de se nettoyer le visage le matin ?

Pour le docteur Melanie Palm, le nettoyage du matin est aussi important que celui du soir. Elle explique au magazine InStyle :

« En général, les dermatologues recommandent à leurs patients de se laver le visage deux fois par jour. Les cellules mortes de la peau et les allergènes peuvent s’accumuler sur la taie d’oreiller et être transférés sur la peau du visage tout au long de la nuit. L’air en circulation peut également soulever de la poussière, de la moisissure et d’autres irritants environnementaux qui peuvent s’accumuler sur le visage. »

En plus de limiter les agressions extérieures, nettoyer son visage au saut du lit permet de balayer l’excès de sébum produit pendant la nuit mais aussi d’optimiser l’absorption et l’efficacité des sérums et crèmes appliqués par la suite.

Oui mais… ce n’est pas une obligation !

Malgré tout, d’autres spécialistes de la peau font peu de cas du petit coup de polish matinal, à condition que la peau ne présente pas de problématique particulière, notamment d’acné ou d’hyperséborrhée.

Au magazine Who What Wear, la dermatologue Zainab Laftah explique :

Si vous n’appliquez pas de produit sans rinçage avant d’aller vous coucher et que vous n’avez pas de problèmes de peau, un splash d’eau le matin suffit.

Un conseil qui vaut aussi pour les peaux les plus sèches et délicates, qui se contentent parfaitement de quelques gouttes d’hydrolat, d’eau thermale ou de lotion tonique – il vaut mieux éviter l’eau du robinet, souvent calcaire – pour se réveiller au quotidien.

« Si vous avez une peau sèche qui présente des rougeurs, des zones rugueuses ou de l’eczéma, un nettoyage une fois par jour suffit », corrobore le docteur Malvina Cunningham, dermatologue, dans une interview accordée à Who What Wear.

Là où se retrouvent les experts, c’est pour dire que la nécessité de se laver le visage avec un gel ou une crème spécifique est aussi une question de ressenti personnel : si on sent que sa peau en a besoin, notamment si elle produit beaucoup de sébum pendant la nuit, il ne faut pas hésiter, à condition d’opter pour des produits doux et sans savon. Sinon, un simple rinçage est suffisant pour bien commencer la journée.

Le shopping de nettoyants visage pour le matin

Retrouvez le nettoyant Balance & Purify Citrus Cleanser d’Aurelia, 35€

Retrouvez le nettoyant visage rafraîchissant aloe vera et extrait de thé vert de Facetheory, 13,99€

Retrouvez la Mousse nettoyante douceur Bouquet Floral Detox de Melvita, 13,40€

Retrouvez le Gel nettoyant moussant de Dermalogica, 43€

Retrouvez la Gelée fraîche nettoyante de Krème, 19€

Crédit photo image de Une : Matthew Tkocz sur Unsplash