Comment bien choisir et faire ses chaussures de mariage / cérémonie ?

Quelles chaussures porter à un mariage ? Quels modèles d’escarpins sont les plus populaires ? Quelle couleur de chaussures de mariées vaut-il mieux porter ? Quelle hauteur de talon ou de sandale privilégier ? Derbies, slippers, mocassins, ou sneakers… Pour quelles chaussures plates opter ? Et à quel moment stratégique troquer ces talons pour du plat durant une cérémonie ? Interview d’une experte : Armelle Griveaux, DG de Mellow Yellow.

Si vous êtes sur le point de vous marier, ou même d’être une invitée d’honneur à un mariage ou une autre cérémonie bien habillée, vous vous demandez peut-être quelles chaussures porter.

Quel modèle d’escarpins, de sandales à talon, de nu-pieds ou autres souliers plats choisir ? Quelle hauteur privilégier ? Quelles couleurs fuir ou favoriser ? Et à quel moment du mariage, la mariée a-t-elle peut-être intérêt à troquer son éventuelle paire de chaussures à talon pour des plates, que ce soit des slippers, des sneakers ou même des espadrilles ? Madmoizelle a posé toutes ces questions et bien plus à une experte qui travaille depuis 30 ans dans la chaussure en France : Armelle Griveaux.

Après des années auprès des groupes La Halle-André-Groupe André, Multichauss-Groupe Euroshoe, Royer, puis vingt ans chez Minelli-Vivarte, Armelle Griveaux travaille désormais au sein du groupe Eram. Elle y est maintenant directrice générale de la marque Mellow Yellow. Bref, elle y connaît un rayon en chaussures de mariage, pour la mariée ou pour les invitées. Voici donc ses recommandations, à lire comme des conseils dont vous ferez bien ce que vous voulez, et non comme des injonctions, bien évidemment.

Quel est le style de chaussures de mariées le plus plébiscité ces dernières années ? (plutôt escarpins fermés, open toe, sandales à talon ou chaussure plate ?

Armelle Griveaux. Chez Mellow Yellow, les paires les plus vendues pour les cérémonies restent bien évidemment les sandales à talon en métallisé platine avec un talon de 8 cm maximum.

Les clientes recherchent des paires élégantes, mais confortables et idéalement qu’elles peuvent reporter en dehors de l’occasion.

Plus récemment, nos clientes optent également pour des chaussures moins typées cérémonie comme les ballerines, les sandales plates ou les espadrilles, ceci va de pair avec l’évolution de « la robe de mariée » qui devient parfois robe courte, combinaison, voire pantalon.

Quelles sont les couleurs à privilégier pour des chaussures de mariage ? Quelles sont celles que vous déconseillez ? Existe-t-il des fautes de goût en la matière selon vous ?

Les incontournables restent le doré, le platine, l’argent et le blanc. On peut aussi opter pour de l’écru ou des tons pastels. Choisir une paire de chaussures dans des couleurs vives peut aussi être un parti pris pour réveiller un look plus formel.

Il n’y a pas vraiment de faute de goût en matière de coloris de chaussures pour un mariage. Tout dépend de la façon dont les chaussures sont associées à la tenue et l’essentiel reste que celle qui les porte se sente bien dedans pour SA journée.

Pourquoi le doré, l’argenté, et le champagne ont autant la côte ? Quels sont les avantages des teintes lamées ? Et faut-il nécessairement les assortir à ses bijoux ?

Tous les coloris métallisés ont un côté festif, habillé, qui matche bien avec la cérémonie. Ils ont en effet l’avantage de s’accorder à n’importe quelle couleur et quand à les assortir avec ses bijoux pourquoi pas.

Choisir des chaussures ouvertes a-t-il un avantage en termes de confort ? Pourquoi ?

Non pas forcément, chez Mellow nous travaillons le confort sur tous nos modèles, vous serez aussi bien dans une paire de sandales à talon que dans une paire de ballerines. Encore une fois tout dépend de la tenue et de la saison.

Quelle hauteur de talon recommandez-vous pour un mariage ?

Tout dépend de ce que vous avez l’habitude de porter. Pour quelqu’un qui est habitué à porter des talons hauts, il n’y aura aucun souci pour en porter. Mais si ce n’est pas le cas, le risque est de souffrir le jour J, il vaut donc mieux opter pour un talon plus bas, ce qui ne veut pour autant pas dire moins élégant !

Ensuite, tout est une question de style et d’être soi avant tout, c’est son mariage, pas le carnaval.

En quoi peut-il être judicieux d’avoir deux paires de chaussures, l’une à talon, l’autre plate, que l’on soit la mariée ou une invitée ?

Il est en effet très judicieux de prévoir deux paires de chaussures, surtout lorsque l’on n’est pas habituée à porter des talons. Optez pour une paire à talons pour la cérémonie, les photos, le début de la journée/soirée, puis lorsque vous aurez passé quelques heures sur le dancefloor, vous serez ravie d’enfiler des chaussures plates.

Quel type de chaussures plates vaut-il mieux choisir pour la fin de soirée ?

Toutes les chaussures plates peuvent convenir à une fin de soirée. De la sandale plate à la sneaker, en passant par l’espadrille tout peut convenir pour vous donner une allure de dancing queen !

Quel est le meilleur moment pour passer à plat ? Juste après la première danse par exemple ? Faut-il attendre d’avoir très mal aux pieds aux risques de ne même plus vouloir danser ou vaut-il mieux anticiper justement ?

Pour un mariage, une cérémonie ou autre, il vaut mieux ne jamais attendre d’avoir mal aux pieds avant de passer à plat. Une fois les ampoules là, même Mellow ne peut plus rien pour vous. Mieux vaut alors rester pieds nus.

Quels sont vos meilleurs conseils pour faire ses chaussures de mariage juste ce qu’il faut, à la fois pour ne pas avoir trop mal aux pieds le jour J, à la fois pour éviter qu’elles n’aient des plis d’usure le jour de la cérémonie ?

Portez-les chez vous, tentez une valse sur la moquette ou un rock endiablé sur vos tapis, mais évitez de les porter avant en extérieur.

