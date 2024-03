Interrogées par « Le Parisien », les deux héritières d’Édith Piaf ont donné leur accord pour que ses chansons soient utilisées gratuitement dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024. Par la même occasion, elles estiment que l’idée qu’Aya Nakamura les interprète durant la cérémonie d’ouverture est « intéressante ».

Chantera ? Chantera pas ? L’hypothèse qu’Aya Nakamura chante du Edith Piaf à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris est désormais relancée, quelques jours après qu’une vive polémique raciste déclenchée par l’extrême droite ait secouée l’artiste, pressentie pour chanter des classiques de La Môme lors de la cérémonie.

« L’Hymne à l’Amour » et « La Vie en Rose » chantées à la cérémonie d’ouverture ?

Selon les ayants droits et héritières d’Edith Piaf, Catherine Glavas et sa sœur Christie Laume, le catalogue de La Môme pourrait bel et bien être chanté durant la cérémonie. Interviewées par Le Parisien mardi 26 mars, elles ont affirmée avoir été contactées par les organisateurs il y a quelques semaines, pour permettre d’utiliser gratuitement deux morceaux de Piaf.

« J’ai reçu une demande des éditions Raoul Breton pour utiliser ‘L’Hymne à l’amour’. J’ai évidemment accepté, c’est tellement magnifique d’ouvrir les JO de Paris avec Édith. Cela m’émeut beaucoup », a déclaré à nos confrères Catherine Glavas. Le comité d’organisation des JO a également contacté les éditions Beuscher pour utiliser « La Vie en rose », a précisé le Parisien.

Une idée « intéressante » selon les héritières de Piaf

Qui chantera les classiques d’Edith Piaf ? Catherine Glavas, 75 ans, ne semble pas avoir eu de nom. Mais selon elle, le choix d’Aya Nakamura est une idée plus que plaisante.

« D’après ce que l’on me dit, c’est Aya Nakamura qui chantera et c’est le président qui l’a choisie. C’est certainement qu’elle a du talent. Elle a aussi beaucoup de succès dans le monde. Mais je ne la connais pas », a-t-elle déclaré. Catherine Glavas.

De son côté, Christie Laume, 82 ans, a aussi affirmé auprès du Parisien ne pas connaître « Aya ». Mais elle estime : « Je suis très ouverte et je pense que c’est une idée intéressante. » N’en déplaise à l’extrême droite. Par ailleurs, après le déferlement de haine raciste dont Aya Nakamura a fait l’objet ces dernières semaines, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.