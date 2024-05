Les meilleurs looks du Met Gala 2024 : Zendaya, Aya Nakamura, Lena Mahfouf…

Lors du Met Gala 2024 sur le thème « Garden of Time », autour de l’exposition « Sleeping Beauties: Reawakening Fashion », les looks impressionnants se sont enchaînés sur le tapis rouge. À commencer par Zendaya, Aya Nakamura, Lena Mahfouf, ou encore Dua Lipa.

Le Met Gala, c’est bien plus qu’un vernissage de l’exposition. En l’occurrence, « Sleeping Beauties: Reawakening Fashion » présente des robes qui ont marqué l’histoire de la mode, mais trop fragiles pour être reportées. Et pour marquer son lancement en beauté, au Costume Institute (récemment rebaptisé Anna Wintour Costume Center, d’ailleurs) au sein du Metropolitan Museum of Art, s’est tenu le lundi 6 mai 2024 le dîner de charité (aux règles strictes) qui aide à financer l’établissement.

Soit on y paye sa place une fortune, soit on est invitée par une marque, soit directement par Anna Wintour. Et plus que la nourriture, le show musical ou l’exposition, tous les yeux sont évidemment rivés sur le tapis rouge.

Alors, qui a respecté le thème de « Garden of Time » (dystopie de J. G. Ballard, sur des super-riches au crépuscule de leur vie pendant que le peuple se révolte) ou non ?

Les deux looks de Zendaya au Met Gala 2024

Pour son premier passage sur le tapis rouge du Met Gala 2024, Zendaya a porté une robe Maison Margiela par John Galliano qui s’est auto-référéncé puisqu’il s’agissait d’une réinterprétation d’un look Dior haute couture printemps-été 1999. Une allure de divinité dionysiaque, décadente à souhait, pile dans le thème « Garden of Time » qu’a bien compris son équipe composée notamment du styliste Law Roach et de la make-up artist Pat McGrath.

zendaya in custom margiela by galliano inspired by christian dior haute couture spring 1999. headpiece by philip treacy, makeup by thee pat mcgrath herself. NO NOTES…… pic.twitter.com/BXsLYqVoIq — ❦ (@saintdoII) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour son deuxième look, Zendaya a porté une robe Givenchy haute couture printemps-été 1996 avec une pièce de tête conçue par le chapelier Philip Treacy pour le défilé Alexander McQueen printemps-été 2007.

A SECOND ZENDAYA LOOK I REPEAT A SECOND ZENDAYA LOOK U GUYS #MetGala pic.twitter.com/cXrzmAJWhz — corinne ☆ (@MIUCClAMUSE) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Lena Mahfouf en Schiaparelli

La star qu’elle pense être #MetGala pic.twitter.com/bQGR821bEE — Camille 🐥 (@cmillcsh) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour son deuxième Meta Gala, Lena Mahfouf portait une robe Schiaparelli haute couture par Daniel Roseberry, en forme de bustier de fleurs en métal doré enserré comme un bouquin dans une jupe drapée noire.

Aya Nakamura en Balmain

Pour son premier Met Gala, Aya Nakamura portait une robe Balmain haute couture par Olivier Rousteing.

OMGGG LADIES AND GENTLEMEN THE QUEEN OF FRANCE AYA NAKAMURA pic.twitter.com/rRvDJU33LX — NAKAMURA (@itsquentin) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Aya Nakamura a installé duolingo !!! pic.twitter.com/YAv3eQEkP2 — fan aya nakamura base (@nakamura_base) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Olivier Rousteing en Balmain

I just wanna live inside his brain for a day pic.twitter.com/JuDUTQsn8U — DIDU (@muglare) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Olivier Rousteing portait un costume Balmain avec un haut reprenant les reliefs de son visage façon dunes de sables. En minaudière, il portait une reproduction façon sable du prochain lancement de Balmain Beauty : le premier parfum sous sa direction artistique, qui devrait sortir en septembre 2024.

Tyla en Balmain

Tyla #MetGala pic.twitter.com/wnbgtrdZF1 — @23metgala (@23metgala) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La chanteuse sud-africaine Tyla portait aussi une robe Balmain par Olivier Rousteing. Il s’agit d’un fond de robe sur lequel du sable a été moulé. Une création faite pour se dégrader volontairement au fil de la soirée, comme pour mieux signifier les ravages du temps. Et au cas où cette interprétation poétique du thème n’était pas assez claire, elle portait un sablier en minaudière.

Doja Cat en Vetements

Doja Cat poses for photos at the #MetGala. https://t.co/FR0OcMyxBQ pic.twitter.com/0dVuFwl5LC — Variety (@Variety) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Doja Cat portait une robe façon abstraction d’un t-shirt blanc mouillé, imaginé avec Guram Gvasalia, directeur artistique du label Vetements. Elle a voulu rendre hommage à la fleur la plus communément portée par tout le monde : le coton. Et oui, elle s’est vraiment trempée juste avant de monter sur le tapis rouge, et se serait même couverte de gel (comme celui qu’on peut se mettre dans les cheveux et qui peut donner un effet mouillé) afin de conserver cette allure mouillée le plus longtemps possible. C’est ce qu’elle a expliqué au micro de ET :

okay, the explanation makes it a little better.



just a little. pic.twitter.com/k9LsAhBWtw — denver sean (@dnvrsn) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Amelia Gray en Undercover

Amelia gray wearing the coolest piece from undercover ss24 at the met gala!! pic.twitter.com/fEM8XkuUgU — sam (@pinkmochhi) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La mannequin Amelia Gray portait une robe lumineuse signée Undercover printemps-été 2024, une marque japonaise dirigée artistiquement par Jun Takahashi.

Kim Kardashian en Maison Margiela

Kim in Galliano for Margiela, based on Dior fall 1997 couture: pic.twitter.com/HvHPMcsohu — Kim (@TheKimbino) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Kim Kardashian en Maison Margiela par John Galliano qui s’est auto-référencé puisqu’il s’agit d’une réinterprétation d’un look Dior haute couture automne-hiver 1997.

Kendall Jenner en archive Givenchy par Alexander McQueen

kendall jenner is wearing givenchy fall 1999 haute couture from mcqueen’s time at the house. this collection was presented on mannequins then sent straight into lee’s archive and hasn’t been worn by anyone till today. money spent right pic.twitter.com/VJcuwGfl8q — ❦ (@saintdoII) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La top Kendall Jenner portait une robe Givenchy automne-hiver 1999-2000 par Alexander McQueen.

Taylor Russell en Loewe

L’actrice canadienne Taylor Russell portait un bustier façon bois sculpté sous une majestueuse jupe drapée, le tout signé Loewe par Jonathan Anderson. Pinocchio, but make it fashion.

Mona Patel en Iris van Herpen

Mona Patel in FUNCTIONAL iris van herpen! INSANE#MetGala pic.twitter.com/1xcuFOFh9n — Rania (@RaniiaAlS) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

L’entrepreneuse indienne basée aux États-Unis Mona Patel (qui a notamment créé l’association Couture For Cause qui collecte des fonds à des fins philanthropiques en vendent de la mode aux enchères) portait une robe Iris van Herpen. Le long des bras, elle se dotait de mécanismes semblables à des papillons qui battaient des ailes en vague.

Isaballe Huppert en Balenciaga

Isabelle Huppert’s ✨Met Gala✨ gown is a copy of Callot Soeurs of 1930, that closes Met’s exhibition ‘Sleeping Beauties’. 💤 https://t.co/VfgByfnKO1 pic.twitter.com/i8SvepsVI2 — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

L’actrice française et icône de mode Isabelle Huppert portait une robe Balenciaga par Demna Gvasalia. Il s’agissait d’une reproduction d’une création des Soeurs Callot datant de 1930 et qui clôture l’exposition du Sleeping Beauties du Met Gala.

Donatella Versace en Versace

La créatrice de mode Donatella Versace portait évidemment une robe Versace, avec les acteurs Andrew Scott et Jude Law en guise d’accessoires.

FKA twigs en Stella McCartney

L’immense artiste FKA twigs portait un ensemble Stella McCartney tout en diamants de synthèse les plus éco-responsables possibles, comme l’explique la marque. Les diamants sont cultivés en douceur dans la toute première fonderie certifiée neutre en carbone et sans émissions, alimentée uniquement par des énergies renouvelables. Ils sont taillés et polis pour une brillance maximale par des artisans experts en utilisant plus de 243 étapes complexes, plaçant leur qualité dans le top 1 % à l’échelle mondiale.

Gigi Hadid en Thom Browne

La mannequin Gigi Hadid porte une robe corset Thom Browne personnalisée brodée de plus de deux millions de microperles de verres. Elle se borde de satin duchesse noir et des appliques en forme de roses.

Ayo Edebiri en Loewe

L’actrice Ayo Edebiri porte une robe tout en broderies de fleurs signée Loewe par Jonathan Anderson.

Jennifer Lopez en Schiaparelli

Jennifer Lopez porte une robe Schiaparelli haute couture par Daniel Roseberry.

Ashley Graham en Ludovic Saint Sernin

La mannequin grande taille Ashley Graham porte une robe Ludovic de saint Sernin. Elle se dote du décolleté emblématique de la maison avec œillets et laçage, des roses de couleur cuivre en cristal Swarovski incrustées et des feuilles et épines d’argent autour de la taille. La robe a nécessité plus de 500 heures de travail manuel, précise la marque.

Dua Lipa en Marc Jacobs

La chanteuse britannique Dua Lipa portait une création Marc Jacobs tout en déconstruction de lingerie, entre le body, le corset, le fond de jupe à traîne, et les collants. Le tout, accessoirisé d’un boa semblable à des plumes et surtout de chaînes de taille Tiffany & Co.

Ariana Grande en Maison Margiela

ariana grande wearing margiela couture for her met gala performance 🪞 pic.twitter.com/zeFMwy3lLO — DUDA (@saintdemie) May 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour chanter durant le Met Gala, Ariana Grande portait une robe Maison Margiela Couture Artisanale 2024 par John Galliano.

Wisdom Kaye en Robert Wun

Now see what happens when you invite REAL fashion to the event!! Wisdom Kaye you win pic.twitter.com/Wj9MSDWzBf — DIDU (@muglare) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

L’influenceur Wisdom Kaye portait un ensemble du grand couturier hongkongais Robert Wun façon rose rouge brûlée.

Emma Chamberlain en archive Jean Paul Gaultier

Emma chamberlain wearing custom Jean Paul Gaultier fall 2003 couture for the Met gala. INSANE!! pic.twitter.com/PdJklgdvZd — sam (@pinkmochhi) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

L’influenceuse Emma Chamberlain portait une réinterprétation d’une archive Jean Paul Gaultier haute couture datant de 2003.

Gwendoline Christie en Maison Margiela

OOOOH ✨GWENDOLINE CHRISTIE✨ ARRIVED AT MET GALA. pic.twitter.com/8Rwl3jnvwu — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Gwendoline Christie en Maison Margiela Artisanal 2024 par John Galliano. Une collection pour laquelle elle avait d’ailleurs défilé lors de la fashion week haute couture de janvier.

Lana Del Rey en Alexander McQueen

Lana Del Rey portait une création Alexander McQueen sur mesure par Seán McGirr au Met Gala 2024. Faisant référence à une archive de la maison, la robe se dote de broderies à la main de branches d’aubépine martelées en bronze, inspirées des sculptures d’Alberto Giacometti. Utilisant des branches d’aubépine naturelles, la coiffe est réalisée à la main et drapée d’un voile de tulle.

Cardi B en Windowsen

Cardi B a clôturé le tapis rouge du Met Gala 2024 dans une robe Windowsen couture : des cascades de tulle noire, formant une impressionnante traîne sur le tapis rouge. Beaucoup de tissu pour être hors thème.

Anna Wintour en Loewe

Enfin, Anna Wintour, prêtresse de la cérémonie qu’est le Met Gala 2024, portait un look signée Loewe par Jonathan Anderson. Il s’inspire d’une cape de soirée datant d’environ 1944 du créateur Charles James et d’une pièce de la collection femme Loewe automne-hiver 2024. La cape-smoking en laine se dote d’un col châle en satin de soie et se décore de motifs floraux utilisant des plumes teintes à la main et des broderies de perles. Dessous, il s’agit d’une robe à manches longues en satin de soie coupé en biais. « Des fleurs, pour le printemps ? Révolutionnaire », pourrait dire son double de fiction, le personnage de Miranda Priestly dans Le Diable s’habille en Prada.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.