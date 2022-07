Isabelle Huppert dans la comédie british haute couture Une robe pour Mrs Harris s’annonce hilarante et drama

Le film britannique Mrs. Harris Goes to Paris sortira en France sous le titre de Une robe pour Mrs Harris le 2 novembre 2022, avec Lesley Manville dans le premier rôle et surtout Isabelle Huppert dans celui d’une gardienne du temple de la maison Dior, passive-agressive et hilarante.

Le cinéma français a l’habitude de voir Isabelle Huppert jouer des personnages à la complexité psychologique impénétrable. D’ado travailleuse du sexe qui tue ses parents dans Violette Nozière (1978) de Claude Chabrol à girlboss dans l’industrie du jeu vidéo qui se met à pourchasser son violeur pour reproduire l’acte encore et encore dans Elle (2016) de Paul Verhoeven (adaptation du roman trouble « Oh… » de Philippe Djian, que je vous recommande chaudement). Voilà que l’actrice revient dans une comédie britannique qui se déroule dans le Paris des années 1950, Mrs. Harris Goes to Paris.

Isabelle Huppert en gardienne de Dior passive-agressive et hilarante

Dans cette farce qui sortira en France sous le titre de Une robe pour Mrs Harris le 2 novembre 2022, on suit l’histoire d’une femme de ménage qui tombe littéralement amoureuse d’une robe Dior haute couture aperçue dans les affaires d’une employeuse. Elle se met alors en tête d’en acquérir une à son tour par tous les moyens. C’est Lesley Manville, nommée en 2018 pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Phantom Thread (déjà un film de mode) qui incarne cette héroïne loufoque. Et Isabelle Huppert joue justement une élitiste gardienne du temple de la grande maison de mode française, Mrs. Colbert (à prononcer à la british, obviously).

Isabelle Huppert adore les drames très drôles et les comédies très tristes

Interrogée par le Vogue États-Unis, Isabelle Huppert s’amuse que l’imaginaire collectif la retienne tant dans des drames, alors qu’elle s’amuse autant dans des comédies, et surtout qu’elle ne se préoccupe pas vraiment du genre de films dans lesquels elle joue :

« Ce que les gens attendent de moi en tant qu’interprète dépasse mes préoccupations. Cela voudrait dire que vous avez une sorte de stratégie, et je m’en fiche. Je fais juste un film parce que je veux le faire, et c’est tout. Je ne pense jamais à changer la perception que les gens ont de moi. Je n’ai jamais vraiment établi ou défini de frontière entre la comédie et le drame. Je pense qu’on peut être très drôle dans les drames et très triste dans les comédies. Même dans ce film, mon personnage a des moments où il devient plus tragique que drôle. Et dans les films les plus sérieux, vous avez toujours cette double dimension entre ironie et drame. Alors je ne me dis pas : »Je fais un drame, je fais de la comédie ». Je fais juste un film, c’est tout. »

Une robe pour Mrs Harris, une comédie plus socialement engagée qu’il n’y paraît ?

L’actrice va même plus loin en déclarant estimer hilarant ses rôles dans le thriller psychosexuel Elle et le drame La Pianiste (2001) de Michael Haneke (où son personnage de professeur de piano sadomasochiste va jusqu’à mettre du verre brisé dans la poche d’une de ses élèves afin de briser sa carrière). Ambiance…

Isabelle Huppert joue le rôle de Mrs Colbert dans le film Une robe pour Mrs Harris. © Capture d’écran YouTube de la bande-annonce.

Mais cela explique sûrement pourquoi Isabelle Huppert ne voit pas tant Mrs. Harris Goes to Paris, réalisé par Anthony Fabian, comme une simple comédie, mais peut-être aussi comme un drame social, où l’héroïne femme de ménage tente même de mener une forme de lutte ouvrière au sein de la maison Dior. L’actrice résume ainsi, auprès de Vogue toujours :

« Ce n’est pas seulement un film feel good, ce n’est pas seulement une comédie — à travers cette petite robe métaphorique, le film parvient à dire des choses importantes. […] Le film dit quelque chose sur la façon dont certains souhaits, certains rêves, ne devraient pas être réservés à quelques personnes mais à tout le monde. À un moment donné, vous voyez Mme. Harris comprendre qu’elle devrait apporter la démocratie dans ce monde de la royauté. »

Bref, Une robe pour Mrs Harris avec Isabelle Huppert s’annonce hilarant (humour british oblige), mais aussi socialement questionnant, et sortira le 2 novembre 2022 en France.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube de la bande-annonce.