Met Gala 2024 : ces 5 règles improbables auxquelles devront se plier les célébrités

Ce lundi 6 mai se tient le Met Gala 2024, en hommage à l’exposition « Sleeping Beauties: Reawakening Fashion ». Outre l’exercice du tapis rouge ultra médiatisé sur le thème « Le jardin du temps », les célébrités devront aussi se plier à certaines règles étonnantes pour l’événement.

« Sleeping Beauties: Reawakening Fashion », tel est le nom de l’exposition événement du Metropolitan Museum of Art de New York. Ce sera aussi la base de l’inspiration du thème pour le code vestimentaire « Le Jardin du temps » pour les célébrités du Met Gala du 6 mai 2024.

Anna Wintour (rédactrice-en-chef de Vogue aux États-Unis), avec Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez et Zendaya, vont présider cette soirée prestigieuse. Pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions selon l’organisation, certaines directives s’appliquent. De la plus connue à la plus étonnante, voici 5 d’entre elles qu’il vaut mieux respecter dans l’espoir d’être réinvité·e.

Au Met Gala, les selfies sont interdits

Si cette soirée fascine tant, ce n’est clairement pas par amour des expositions de mode, hélas. Mais plutôt parce qu’elle concentre le gratin des industries du divertissement, dont la musique et le cinéma. Si bien qu’y être invité·e apparaît comme un gage de popularité et d’influence. Mais pour favoriser des conversations de qualité et le lâcher prise, ainsi qu’éviter la captation de potentiel scandale (qui se souvient de la sœur de Beyoncé, Solange, qui frappait son beau-frère Jay-Z dans un ascenseur du Met Gala en 2014), les selfies sont interdits.

Cela empêche aussi qu’on ne s’attarde trop sur le tapis rouge à s’y immortaliser, au lieu de se prêter au jeu des photographes dont les clichés seront sûrement de meilleure qualité.

C’est pourquoi les rares photos et vidéos prises par les stars elles-mêmes se prennent souvent dans les toilettes, seul lieu qui échappe à la vigilance de la sécurité formée par Anna Wintour.

Anna Wintour, en train de surveiller que personne ne fait de vulgaires selfies, au Gala du Met, dans le documentaire The First Monday in May.

Il est interdit de fumer au Met Gala

On l’oublie souvent, mais le Met Gala n’est rien d’autre qu’une soirée de vernissage d’une exposition dans un musée : le Costume Institute (récemment rebaptisé Anna Wintour Costume Center, d’ailleurs) au sein du Metropolitan Museum of Art. Or, aussi célèbre soit-on, on ne peut évidemment pas fumer dans un musée.

Mais il arrive que cette règle évidente soit bafouée par certaines stars. Celles-ci ne peuvent évidemment pas résister à l’envie de s’immortaliser en train de l’enfreindre par un selfie, posté sur Instagram ou Snapchat. D’où les nombreuses photos et vidéos de célébrités en train de fumer dans les toilettes du musée, pour se donner l’air rebelle (alors que ça abîme surtout les œuvres, en plus d’offrir du tabagisme passif à tout le monde…).

Le créateur de mode Marc Jacobs en train de fumer avec son mari Char Defrancesco et Frances Bean Cobain (la fille de Kurt Cobain et Courtney Love), en compagnie de Courtney Love, dans les toilettes du Met Gala de 2017.

Pas de personnes mineures au Met Gala

Autre règle moins connue et pourtant évidente quand on y réfléchit deux secondes : les personnes mineures ne peuvent y être invitées, depuis 2018. Même les plus grands enfants stars ne peuvent y accéder.

Au Met Gala, pas d’oignons, d’ail ou de persil

Pour le bien de l’haleine des convives, l’oignons et l’ail seraient interdits au dîner du Met Gala, d’après un ancien employé de Vogue qui s’est confié au New York Post en 2016. Le persil est lui aussi banni, de peur qu’il ne reste coincé entre les dents des invité·e·s.

Naomi Campbell, sans persil entre les dents, ni mauvaise halene, au Gala du Met, dans le documentaire The First Monday in May.

Les couples sont séparés à table au Met Gala

Encore pour favoriser les conversations, le plan de table est méticuleusement réfléchi par Anna Wintour et ses équipes, comme on pouvait le voir dans le documentaire The First Monday in May sorti en 2016 à propos du Met Gala. De façon plus étonnante, les couples sont volontairement séparés, de manière à éviter qu’on ne s’accroche trop à sa moitié sans parler aux autres.

Un aperçu de plan de table du Met Gala dans le documentaire The First Monday in May.

