Met Gala : Jameela Jamil dénonce (elle aussi) l’hommage à Karl Lagerfeld

Le dernière thème de MET Gala n’en finit pas de faire réagir. Dans le sillage de l’association de mannequin Model Alliance, l’actrice Jameela Jamil a elle aussi dénoncé les nombreux hommages à Karl Lagerfeld, à l’occasion de la grande messe de la mode.

« Hier soir, Hollywood, la mode, et de nombreuses féministes célèbres ont choisi de célébrer au plus haut niveau, un homme qui était si publiquement cruel envers les femmes, les personnes grosses, les immigrés et les victimes d’agressions sexuelles. Et toutes les publications féminines, et les spectateurs en ligne, ont choisi de l’ignorer joyeusement », a écrit l’actrice de The Good Place sur son compte Instagram.

Elle continue en écrivant : « Personne n’a une morale parfaite, encore moins moi. Mais Jésus Christ, nous avons eu un an pour ne pas accorder la plus haute distinction possible à un fanatique connu… Et tout le monde vient de décider tout d’un coup, que pouvons séparer l’homme de l’artiste », a-t-elle continué, avant de conclure : « Le grand public en ligne a participé et a été entièrement complice de l’effacement de la vérité hier soir. »

Ce n’est pas la première fois que Jameela Jamil prend la parole à ce sujet. Lorsque le thème du MET Gala a été dévoilé en septembre dernier, l’actrice avait déjà dénoncé sur son compte Instagram, affirmant que Karl Lagerfeld affirmant : « Cet homme était extrêmement talentueux, mais il s’est exprimé d’une manière si haineuse, principalement envers les femmes, à plusieurs reprises et jusqu’aux dernières années de sa vie. »