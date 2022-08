Quatre choses que vous ne saviez pas à propos de Jameela Jamil

L’actrice militante Jameela Jamil fait partie du casting de la dernière série originale Disney+ par Marvel Studios She-Hulk : Avocate. L’occasion de se pencher sur quatre faits de sa vie que vous ignoriez certainement.

Depuis le 18 août, vous pouvez dévorer le premier épisode de la série She-Hulk : Avocate sur la plateforme Disney+. Dans le casting, vous retrouverez l’actrice britannique Jameela Jamil, reconnue pour son humour, mais également son activisme en faveur du body positivisme sur les réseaux sociaux. Mais comment se manifeste ses actions ? Sans plus attendre, voici quatre faits sur l’actrice engagée pour faire votre culture à son sujet.

Crédits : compte instagram jameelajamil

Le body positivisme est son cheval de bataille principal

Si vous utilisez les réseaux sociaux, c’est une information qui ne vous aura pas échappée… Cependant, en creusant davantage, l’actrice Jameela Jamil ne fait pas que poster des textes engagés ou pointer du doigt les aberrations de certains messages publicitaires.

Ce combat la touche personnellement puisqu’elle a souffert d’anorexie mentale pendant son adolescence, et ce, jusqu’à ses 17 ans. C’est après un grave accident de voiture et un alitement durant une année entière qu’elle prend conscience de la chance d’avoir un corps qui fonctionne correctement et que cela ne devrait pas être un simple acquis. C’est le déclic qui lui a permis de changer totalement le regard qu’elle porte sur son physique.

En 2018, Jameela Jamil lance le mouvement I Weight sur Instagram, « je pèse » en français. Un mot à double sens, puisqu’il questionne également sa propre valeur. En effet, avec ce compte Instagram, l’actrice explique à sa communauté que leur valeur n’est pas définie par leur poids ou leur silhouette.

L’actrice n’hésite pas à s’en prendre aux médias pour remettre en question l’image du corps qu’ils diffusent

Au mois d’août 2018, l’actrice lance une pétition pour interdire les publicités pour des produits minceurs. À l’heure actuelle, Jameela Jamil peut se targuer d’avoir changé Instagram, puisque sa pétition recueille plus de 250 000 signatures. Elle permet aux mineurs de ne plus avoir accès aux publicités de produits minceur, codes promo et autre incitation à la chirurgie esthétique.

Par ailleurs, elle interpelle régulièrement les magazines qui retouchent la couleur de sa peau pour l’éclaircir :

« Changer mon origine ethnique est mauvais pour ma santé mentale, ce n’est pas seulement mauvais pour la santé mentale des gens qui voient ça ». Jameela Jamil dans The Independant

Avant d’être actrice, Jameela Jamil était présentatrice radio et télé

À la suite de sa période d’alitement d’un an, l’actrice est aidée pendant six mois pour marcher. À sa majorité, elle décide de se tourner vers les autres en donnant des cours d’anglais à des étudiants étrangers.

Mais l’actrice a la volonté de diffuser sa voix et son expérience à un niveau supérieur en travaillant dans les médias. Jameela Jamil devient présentatrice sur la chaîne britannique Channel 4, et animatrice radio sur Radio One. Son authenticité et son humour sont très vites remarqués, ce qui lui vaudra de remporter le prix Glamour de la personnalité radio de l’année.

« C’est le meilleur endroit où je n’ai jamais travaillé dans ma carrière parce que tout le monde vous traite d’égal à égal. Personne ne se soucie de comment vous êtes habillée, vous êtes reconnue pour votre cerveau, votre talent ». Jameela Jamil

Crédits : ©2022 MARVEL. Tous droits réservés.

Jameela Jamil fait partie du casting de la série She-Hulk : Avocate

Que vous soyez friande de l’univers des super-héros ou pas vous allez certainement tomber sous le charme de cette série dont le rôle titre est féminin, avec une distribution plutôt alléchante : Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk, Mark Ruffalo sous les traits de Hulk et bien sûr Jameela Jamil qui joue le rôle de Titania, la rivale récurrente de She-Hulk dans les comics.

Mais qui est Titania au juste ? Ce personnage est apparu pour la première fois en 1985 dans les comics. Son parcours est assez laborieux… Titania, de son vrai nom Mary MacPherran-Creel est une criminelle professionnelle. Elle est harcelée et surnommée microbe durant son adolescence en raison de son apparence chétive.

À la suite d’une humiliation, elle s’enfuit dans une forêt environnante et rencontre Docteur Fatalis qui monte une armée de super méchants avec d’anciens criminels. Il lui administre un traitement qui lui confère une force surhumaine ainsi qu’une endurance significative à la chaleur, au feu, au froid, aux produits corrosifs et aux maladies. Sa première rencontre face à She-Hulk est un échec et elle perd le combat. Dès ce moment, elle se donnera pour mission de la battre à tout prix.

Pour découvrir les mésaventures de Jennifer Walters face à Titania, et la performance de Jameela Jamil en super méchante dans She-Hulk : Avocate, rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Disney+.

