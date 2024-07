« Je ne sais pas si je suis courageuse ou inconsciente », Claude a visité une quarantaine de pays seule

Claude a 34 ans et voyage en solo dans le monde entier. Elle nous a raconté ses meilleures anecdotes de voyage et donne des conseils à celles qui voudraient se lancer.

Claude Monthe voyage seule à travers le monde. Elle a visité 57 pays sur tous les continents, sauf l’Antarctique. Sur son compte Instagram elle documente ses voyages, raconte des anecdotes et donne furieusement envie de sauter le pas. Son premier voyage solo, il n’était pas vraiment prévu. « J’étais en vacances avec ma meilleure amie. On devait partir d’Ibiza vers Berlin et on a raté notre vol. Il a fallu qu’on repaye le vol raté. Et donc là je me suis retrouvée à choisir entre rentrer avec elle ou partir tout seule. »

Mais Claude a très envie de découvrir Berlin, elle décide de partir seule. Et alors, c’est une révélation pour elle. « La liberté, le fait d’être seule face à soi-même, j’ai adoré. Je suis devenue addict », nous confie-t-elle. Le fait d’être seule n’a jamais été un frein pour les activités, explique-t-elle.

Ses destinations préférées ?

Brésil, Afrique du Sud, Jamaïque. « Quand on adore la musique et danser comme moi, c’est vraiment des pays où il faut absolument aller. » Au niveau de la culture, Claude a eu un coup de coeur pour le Japon. Et côté nature, c’est incontestablement l’Islande qui l’a émerveillée. Aujourd’hui, elle a envie de faire des pays où personne ne va. A-t-elle déjà eu peur quelque part ? Que faut-il éviter de faire quand on voyage solo et qu’on est de surcroît une femme ?

La suite est à découvrir dans son interview vidéo

