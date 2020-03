60 questions à poser à ta meilleure amie pour la connaître par cœur

Pour ma part j'avais acheté ce jeu à Hema qui fait plutôt bien l'affaire aussiLes questions sont variées et plutôt intéressantes ! Il y a des trucs basiques de type "Quel est le meilleur jour de ma vie ?" mais aussi des trucs plus poussés comme "À quel point je suis jaloux.se et comment je gère ce problème ?".Le plus, c'est que ça amène à beaucoup d'interaction et pas juste un échange question-réponse car il y a aussi des questions qui impliquent les deux personnes de type "Comment tu visualises notre relation dans le futur ?", "Est-ce que tu penses que c'est le destin qui nous a amené.es à nous rencontrer ?", "Quel est le dernier truc qui nous a fait mourir de rire ?" etc.Bon moi comme j'avais pas d'amis sous la main j'ai soumis le jeu à mon copainet on apprend plein de trucs intéressants !Seul bémol, c'est un jeu en anglais mais je le trouve plutôt facile à comprendre.Bref, je recommande