Help ! Mon amie n’aime pas son corps post-grossesse, comment lui redonner confiance en elle ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Une de mes amies n’aime pas son physique, et est mal dans sa peau. Et ça me fait de la peine de la voir comme ça, mais je ne sais pas comment l’aider. Il faut dire que son corps a beaucoup changé, nous avons été enceintes en même temps, et elle n’a pas retrouvé son physique « d’avant ». J’ai d’autant plus de mal à la rassurer sur ce sujet que j’ai perdu tous mes kilos de grossesse, donc je ne me sens pas vraiment légitime ou bien j’ai peur d’enfoncer le clou. Mon amie fait du sport, mange plutôt équilibrée, et elle désespère de ne pas retrouver un poids de forme et un physique qui lui plaise. Que puis-je faire pour l’aider à se sentir mieux dans sa peau ? Bisous potelés Lyna

La réponse pour la Daronne

Mon petit yaourt 0 %,

Tu sais ce que j’aimerais ? Vivre dans une société où notre corps aurait le droit de mener sa vie sans que cela pose de problème à personne. Imagine, un monde où il serait normal que ce corps évolue avec le temps s’adapte aux étapes de notre vie. Dans un tel monde, on accepterait enfin la pluralité des métabolismes et on saurait qu’un corps mince ne révèle absolument rien de l’état de santé mentale et physique de la jeune mère.

Personnellement, je crois qu’avant de vouloir aider nos copines, nous devons observer la façon dont nous, nous comportons au quotidien.

Fais-tu partie du problème, sans le vouloir ?

Ce sous-titre est si provocateur… En vérité, je t’invite simplement à interroger la perception que tu as des autres femmes, et des autres corps, en général. T’es-tu déjà moquée du physique de quelqu’un ? As-tu déjà eu des préjugés basés sur l’apparence ? As-tu déjà valorisé d’une manière ou d’une autre la minceur et certains types de beauté ? Fais-tu de cette minceur un objectif ? Si c’est le cas, je ne te juge pas. Nous en sommes tous encore là, ou presque, mais nous sommes ici pour progresser.

Si tu peux lui reconfirmer à plusieurs reprises que tu la trouves belle, n’invalide pas son expérience. Ne lui dis pas que ses complexes sont dans la tête, ils sont aussi tout autour d’elle. Ne lui dis pas non plus qu’on se fiche du physique. Ce n’est pas vrai, je le sais, tu le sais et elle le sait aussi…

Ton amie, et toutes celles qui ne correspondent pas aux standards sociétaux n’ont pas besoin de copines qui leur jurent qu’elles sont trop canons. Elles ont besoin de copines qui, de manière générale, ne dénigrent pas les corps, et qui célèbrent leurs pluralités. Ne t’inquiète pas, avec cette température, je n’ai pas l’intention de vous envoyer courir nues toutes ensemble dans une prairie. Je veux simplement que vous cramiez au lance-flammes ce monde de crotte où les femmes sont incitées à détester leur corps, alors qu’il vient d’accomplir un exploit de taille.

Comment aider une amie à se sentir mieux dans sa peau ?

Je souhaite de tout mon cœur que ton amie puisse retrouver un physique qui lui convient. Il se pourrait pourtant que cela prenne du temps, il se pourrait même que cela n’arrive jamais. À plus ou moins long terme, nous allons tous perdre notre fermeté et notre fraîcheur d’antan. Et ne nous voilons pas la face : la décrépitude débute souvent avec l’entrée en Daronnie. Ton amie n’est pas seule dans son cas et sera rejointe par toutes ses paires qui au fur et à mesure ne correspondront plus aux critères de beautés invraisemblables de la société.

Autant ne pas gâcher les décennies restantes en vivant dans le fantasme d’une époque de soi-disant joliesse alors que le derrière rebondi, que l’on regrette aujourd’hui, nous paraissait si laid lorsque nous avions 20 ans.

Mais, comment fait-on pour se sentir bien dans ce corps-là ? On commence par s’autoriser à vivre le moment présent, sans se punir ni se priver. On ne pleure plus pour des M&MS, parce que franchement, non. On s’autorise à sécher le sport pour faire la sieste à la place quand on est fatiguées, et c’est normal qu’on le soit. En bref, on se fout la paix et on se laisse vivre un jour à la fois, le temps que la tempête passe, quitte à consulter si le mal-être est trop profond.

Pour être parfaitement franche, je ne sais pas si tu peux faire quoi que ce soit pour aider ton amie à se sentir mieux dans sa peau. Je ne sais même pas si quiconque puisse l’y aider. Ni même si ce soit si grave.

Là où tu peux intervenir, c’est en réfléchissant à ce que je t’ai déjà dit plus haut et en te comportant comme une amie à l’écoute et bienveillante, sans insistance ni tabou, tout simplement.

Au lieu de suivre un énième cours de yoga ou de fitness et d’échanger des recettes Keto (les conseils alimentaires ne doivent être dispensés que par des professionnels), partagez des moments VRAIMENT funs, tellement funs qu’on ne pense plus à son corps. Sauts en parachute, concert ou marathon Netflix, c’est quand même plus sympa pour occuper ses rares moments sans enfants que de courir sur un tapis.

Pour finir, je tiens à préciser que selon mes constatations personnelles, on ferait bien de ne pas trop prendre en pitié ou en condescendance cette petite mama replète au ventre mou. Une fois qu’elle redort et que sa progéniture cesse de sucer sa substance vitale pour se nourrir, elle a tendance à opérer un retour en force façon boulet de canon. Elle n’a peut-être pas retrouvé son corps d’avant, mais dans ses yeux comme celui des autres, le doute n’est plus permis : quel canon !

Je te laisse, je viens de m’acheter une combinaison en lycra, je voudrais l’essayer.

La bisette,

Ta Daronne

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.