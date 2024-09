Help, mon fils rentre à l’école et n’arrive pas à s’adapter !

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

Chère Daronne, Mon fils de 3 ans vient de rentrer en petite section et ça se passe très mal. Chaque matin depuis la rentrée, il refuse d’y aller. Au moment de partir de la maison, c’est la crise assurée, il tape des pieds, se roule par terre et hurle à s’en briser les cordes vocales. Une fois à l’école, il reste seul dans son coin et est impoli avec la maitresse. Je me sens désemparée et triste, de le voir comme ça. Au fond, j’ai peur je crois, est-ce qu’il peut se faire virer ? Comment l’aider ? C’est la première fois pour moi aussi, aide-moi ! Jade

PAS-DE-PANIQUE ! Nous sommes le 13 septembre et ton tout petit vient juste de faire sa rentrée, il va s’y faire, promis. On a jamais vu d’enfant retiré de l’école parce qu’il tire la gueule à la maitresse, ne t’inquiète donc pas pour ça.

Commence par te rassurer toi

Je comprends que c’est ton premier enfant, et donc ta première rentrée des classes aussi. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la rentrée scolaire, ce n’est pas anodin, ni pour les enfants et encore moins pour les parents, qui sont souvent les plus stressés de la famille !

Ton rejeton a-t-il été gardé en collectivité ? Peut-être imaginais-tu que tout se passerait à merveille, et pourtant ça ne l’est pas. Sache d’abord que tout cela est normal. Pour les enfants, l’entrée à l’école est un très gros changement : ils ne sont plus pouponnés 24 heures sur 24 comme ils pouvaient l’être jusque-là, qu’ils aient été gardés par une nounou ou en crèche. L’école, c’est le grand bain, c’est aussi de nouveaux visages, de nouveaux ami·es, une nouvelle figure d’autorité qu’ils n’ont pas encore apprivoisé, des horaires et un rythme différents.

Bien sûr, tout cela le chamboule, et tu le vois bien, alors ça t’angoisse. Mais ton bambin sait reconnaître l’angoisse de ses parents, et ça ne l’aidera pas forcément, s’il voit que tu es paniquée à l’idée de le laisser à l’école. Alors, prends une infusion ou fais un peu de méditation et détends-toi !

Dédramatise et parle

Ça va un peu mieux ? Dans un second temps, il va falloir rassurer ton bout de chou.

Avant toute chose, fais lui comprendre que s’il veut te parler, s’il a des choses sur le cœur qu’il veut livrer, tu es là pour l’écouter et lui permettre de vider son sac. Ensuite, dédramatise. Fais lui comprendre que tu trouves ça super qu’il aille à l’école, qu’il va se faire de nouveaux amis et qu’il passera de bons moments. Je ne te dis pas de lui promettre monts et merveilles, et je te déconseille d’ailleurs de lui promettre qu’il apprendra à lire ou à écrire, car ce n’est pas du tout au programme de la petite section et il risquera d’être déçu. En revanche, tu peux lui présenter les choses de manière positive. Explique-lui par exemple, qu’il se fera de nouveaux ami·es très bientôt, qu’il va apprendre à dessiner, que la cour de recréation, c’est trop chouette…

Bien sûr, si ton fils est impoli avec la maitresse, tu dois lui expliquer que ce n’est pas bien, que tout le monde mérite le respect, et qu’à l’école particulièrement, il faut obéir à la maitresse et ne pas l’envoyer bouler.

Enfin, n’oublie pas qu’il n’a que 3 ans, et qu’à cet âge, c’est tout à fait normal de réagir comme ça. Je suis sûre que la maitresse en a conscience aussi ! Et tu verras, une fois qu’il se sentira mieux à l’école, il finira par se détendre…

