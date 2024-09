Help, ma belle-mère veut offrir un chien à mes enfants et je déteste ça

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Il faut que tu m’aides, sans quoi je risque de me griller auprès de ma belle-famille : je suis à deux doigts d’envoyer bouler ma belle-mère !

Cet été, mes deux enfants de 5 et 8 ans ont passé une semaine chez mes beaux-parents. Génial, tu vas me dire, tout le monde n’a pas cette chance. Seulement, au bout de deux jours, ma belle-mère avait déjà épuisé toutes les activités environnantes et a eu la bonne idée d’emmener les enfants… à la SPA, je cite, “pour qu’il découvre les animaux, ces pauvres petits qui vivent en ville” (nous habitons Nantes). Sauf que ma fille de 5 ans, Adèle, s’est prise d’un amour immense pour un petit cocker anglais abandonné quelques semaines plus tôt. Émue par son histoire, elle en a même pleuré pendant toute la journée. Ma belle-mère n’a rien trouvé de mieux que de lui promettre qu’elle leur offrirait, à elle et son frère, le même petit cocker anglais pour Noël. Évidemment, ma fille s’est accrochée à cette idée qu’elle ne lâche plus depuis qu’elle est rentrée à la maison. Et je sens bien que quand je tente de lui dire que sa grand-mère a quelque peu déliré, la crise de nerfs n’est pas loin…

Mon mari, lui, n’y voit aucun problème (évidemment). Il trouve même que ce serait une bonne idée pour les enfants, d’avoir un animal de compagnie. Seulement, il y a un, voire plusieurs hics :

-Nous vivons en appartement, celui-ci fait 67 m2, c’est déjà peu pour 4 personnes, alors avec un animal en plus, je n’imagine pas…

-C’est un troisième enfant ! Qui se lève plus tôt que les deux autres. Mes enfants sont des ovnis, capables de pousser leur grasse matinée jusqu’à 10h le week-end. Je n’ai donc aucune envie de sacrifier ces quelques heures de sommeil en plus pour aller promener un chien. À la limite, s’il fait beau, ok, mais l’hiver, et quand il pleut… !

-Ça coûte cher un chien. Et aujourd’hui, avec nos deux petits salaires, on a déjà un peu de mal à partir en vacances. Alors s’il faut en plus ajouter au budget mensuel la bouffe et le vétérinaire, on pourra désormais oublier les plages de sable chaud l’été.

-Enfin, j’oubliais, comme une mère se fait toujours passer en dernier… JE N’AIME PAS LES CHIENS. Je trouve qu’ils bavent, qu’ils sont collants, et même les plus petits me font peur. Je préfère de loin les chats, indépendants et tout doux.

Mais évidemment tout ça, ma belle-mère n’en a rien à faire. J’ai toujours eu de bonnes relations avec elle, mais il faut croire qu’elle a décidé de tout mettre en œuvre pour que je la haïsse.

Au final, j’ai l’impression encore une fois que je vais passer pour la méchante ici, et j’ai peur de perdre la confiance de ma fille à qui une promesse a été faite.

Qu’est-ce que je peux faire pour arranger ça ??

Anne