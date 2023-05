Mélanie et James, un mariage à 6 356 € : « On a fait confiance à ma famille et on a perdu de l’argent »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de James & Mélanie !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Est-ce qu’un mariage doit être traditionnel pour être réussi ? Où est-ce qu’on trouve des idées déco ? Comment être original et loin des clichés ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de James & Mélanie

Le couple : James & Mélanie

Ensemble depuis… : 2018

Mariés depuis… : 3 septembre 2022

Métiers : Prof de théâtre pour James et photographe – vidéaste freelance pour Mélanie

Lieu de vie : Édimbourg

Lieu du mariage : Hôtel de Ville d’Édimbourg

Nombre d’invités : 30 personnes

Total dépensé pour le jour J : 6 356.29 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés à Paris en octobre 2017.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Nous en avons très rapidement parlé. Au bout de quelques mois de relation, on a imaginé notre réception et ce que nous aimerions faire dans l’idéal. Se marier est important pour mon mari, il en avait très envie. Nous en avons longtemps parlé comme d’un événement qui arriverait courant 2022, et sans tabou. En octobre 2020, on s’est mis d’accord pour que les demandes en mariage aient lieu en 2021. On a chacun fait notre propre demande en mariage après cette discussion.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Dans l’idéal, mon mari aimerait s’arrêter de travailler pour s’occuper de nos futurs enfants lorsque nous en aurons. Je pense que le mariage est la meilleure option en termes de protection lorsque des enfants sont impliqués et du fait du statut que cela donne également. En plus, c’est avantageux si on décide de déménager en Europe et rend la demande de visa plus facile, car il est britannique et moi française.

Crédits : High Res

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

On a vécu ensemble deux ans avant les fiançailles. Et trois ans quand le mariage a eu lieu.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

On a commencé les préparatifs en février 2021 pour une célébration en septembre 2022.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Oui. On s’est réparti les tâches très tôt… Comme j’avais également des rendez-vous propres pour ma robe, ma coiffure et mon maquillage, il a pris davantage au niveau de l’organisation, pour que ce soit équitable.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Oui, car elle s’est partiellement faite durant le Covid et on ne savait pas comment ça allait se passer. La famille a été stressante. Ma sœur a fait des blagues, comme quoi, il était mon assistant parce qu’il est très impliqué niveau organisation, alors que bon, c’est son mariage aussi.

Pas mal de prestataires ont eu un peu de mal avec le fait que ce soit James qui se chargeait de communiquer les décisions, et, au début, ils me contactaient d’abord alors que c’était lui la personne à contacter en priorité.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Pas de DJ, pas de diapo, pas de lancer de bouquet, pas de lecture et de toasts à rallonge (les discours étaient attribués à l’avance), et pas de voiture ostentatoire pour les déplacements.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Le plus important était de fournir un bon repas. On a choisi un hôtel avec un restaurant et on a privatisé une partie de l’hôtel pour la réception. Le moins important était probablement les faveurs pour invités.

Crédits : High Res

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non !

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Le nombre d’invités avec une limitation à 30 personnes pour rentrer dans le budget. Et un vidéaste.

Comment avez-vous financé votre union ?

Avec nos économies. On a tout divisé par deux en incluant les frais de robe, de retouches, de maquillage, et de coiffure pour que ce soit équitable.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Oui, car c’est tellement de préparation, et au final, on ne sait pas comment ça va réellement se passer le jour J. On était les premiers de nos amis à se marier, donc on n’avait pas accès aux bons conseils ou aux expériences d’autres personnes.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Non. L’hôtel a perdu nos figurines pour le gâteau et les avait mis sur le mariage de la soirée précédente. Le maître d’hôtel a tellement mal géré et s’est permis un commentaire bien misogyne, donc j’ai exigé un rendez-vous avec le directeur général de l’hôtel et j’ai obtenu 500 GBP de remboursement.

À l’hôtel de ville, l’assistant a essayé de me convaincre de ne pas marcher jusqu’à l’autel seule, ce que je n’ai pas apprécié, car je n’ai pas demandé son avis. Sinon, les invités ont passé un très bon moment et beaucoup d’amitiés se sont formées ce jour-là.

Crédits : High Res

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Finalement, on s’est dit que c’était une bonne idée d’avoir un petit mariage avant que nos amis aient des enfants ou d’autres responsabilités qui auraient rendu les choses plus compliquées. J’ai eu un peu de mal à investir autant d’argent dans une réception qui ne s’est pas passé comme prévu, car à l’époque je gagnais le salaire minimum au Royaume-Uni.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

J’aurais fait d’autres choix. Finalement, ma mère, mon beau-père et mon frère ne sont pas venus et ne m’en ont informé que trop tard pour les remplacer.



Le nombre était parfait, mais si c’était à refaire, je serais beaucoup plus exigeante sur les RSVP, même de ceux qui disent oui sans nous informer de leurs dates — on avait fait un dîner la veille du mariage — et avec plus de marge, car on a fait confiance à ma famille et on a perdu de l’argent.

Du côté des amis invités, on ne regrette rien.

Crédits : High Res

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Le taxi pour la mairie avec mes demoiselles d’honneur, car c’est là que j’ai commencé à me rendre compte que c’est bon, on y est.

Les vœux, car on a tous deux parlé de choses similaires et inclus des références à nos passions et à nos plans pour le futur. On pouvait voir qu’on est vraiment sur la même longueur d’onde.

La fin de la réception, quand il n’y avait plus que nos amis les plus proches et qu’on a pu tous partager des anecdotes différentes sur le repas et la réception.

Crédits : High Res

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses regrettez-vous de ne pas avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

Le/la vidéaste. On n’avait pas le budget, mais je pense que ça aurait été sympa. Au final, on a eu pas mal de vidéos, et étant vidéaste, j’ai pu les monter et en faire une quand même.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Je pense que notre liste d’invités serait différente et peut-être qu’on serait beaucoup plus strict avec l’hôtel vu ce qu’il s’est passé.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Oui, car même si le jour J a eu pas mal d’imprévus indépendants de notre volonté, ça nous a rapprochés. Le fait d’être partis le lundi suivant en lune de miel à New York pour une semaine nous a permis de nous créer de beaux premiers souvenirs en tant que couple marié.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

On est en train d’acheter un appartement et de planifier un grand voyage au Japon pour 2024. Et à moyen terme, dans les prochaines années, d’avoir deux enfants.

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

On n’a pas vraiment utilisé Instagram. On a fait notre check-list avec tous les postes de dépenses au début, et on s’est tenus à ça. Il n’y avait que pour le maquillage et la coiffure où j’ai envoyé des photos de Kate Middleton lors de son mariage, pour inspiration.

Crédits : High Res

Merci à Mélanie & James d’avoir partagé ce joli moment avec nous.