Sarah et Matthieu, un mariage à 27 000 € : « J’ai cru mourir de stress »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de Sarah et Matthieu !

Est-ce qu’un mariage doit être traditionnel pour être réussi ? Où est-ce qu’on trouve des idées déco ? Comment être original et loin des clichés ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de Sarah et Matthieu

Le couple : Sarah et Matthieu, 26 et 30 ans

Ensemble depuis… : 2014

Mariés depuis… : le 8 octobre 2022

Métiers : Libraire et Technicien méthode

Lieu de vie : Juvisy-sur-Orge (Essonne)

Lieu du mariage : Juvisy et Chevreuse

Nombre d’invités : 94 présents (sur 120 invités)

Total dépensé pour le jour J : 27 000€

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Dans le camping où je travaillais en tant qu’animatrice et où Matthieu passait tous ses étés depuis des années avec sa famille.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Au bout de 8 ans de relation, même si la question était abordée depuis déjà plusieurs années.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Ça nous paraissait évident, et ayant assisté à beaucoup de mariages (une dizaine en 8 ans) nous avions envie de ce moment aussi pour nous. De plus, d’un point de vue purement administratif, le PACS nous semblait assez similaire donc autant pousser l’engagement au maximum.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis 4 ans.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Neuf mois à l’avance. Nous nous sommes fiancés le 2 janvier 2022, et mariés le 8 octobre de la même année. Nous avions déjà en tête un lieu et une photographe, deux des postes les plus importants à nos yeux. Nous nous sommes dit que si ces deux choix étaient disponibles, le mariage serait pour cette année, sinon pour 2023.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Non, clairement, j’étais plus investie, bien que Matt ait aidé à beaucoup de choses.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Oui, par vague, disons. Beaucoup de stress au début, vu le nombre de choses à prévoir, puis quatre mois avant, il y a eu un relâchement, et de nouveau un gros stress à un mois du mariage jusqu’au jour J.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Pas de DJ beauf — et les chansons qui vont avec — pas de jarretière, pas de flash-mob surprise…

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Tout semblait important, nous ne voulions rien laisser au hasard. La seule chose dont nous ne nous sommes pas vraiment occupés est le brunch du lendemain. Nous avons laissé la famille de Matthieu gérer.

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Pas de marche arrière sur l’engagement, mais plutôt sur les étapes. La préparation à l’église ne s’est pas très bien passée et je voulais sauter cette étape et ne me concentrer que sur la cérémonie laïque.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Des petites choses, nous aurions aimé un livre d’or audio (avec la location d’une borne), un ou une fleuriste pour la décoration du domaine — j’ai fait toute la décoration florale moi-même finalement, une ou un maquilleur professionnel et une robe de mariée coup de coeur qui ne rentrait pas dans le budget. Mais aucun regret aujourd’hui !

Comment avez-vous financé votre union ?

20 000€ en prêt bancaire, 4 000 € d’aide de mon père et les 3 000€ restants de notre poche.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Stressée est un euphémisme, j’ai cru mourir de stress. Je ne pouvais rien manger ou boire, j’étais dans un état de léthargie totale le matin, au bord des larmes toutes les deux minutes. Clairement pas la préparation que j’imaginais…

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Dans l’ensemble oui ! Le matin n’a pas été très fluide, ce qui a ajouté du stress, la cérémonie à l’église n’a pas été à notre image, mais finalement une fois au domaine et avec la cérémonie laïque, tout a été parfait.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Aucun regret, je pense que nous avons eu un mariage totalement à notre image.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Nous aurions simplement aimé avoir les personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce jour-là avec nous (les personnes âgées notamment), sinon la liste était déjà bien assez longue, mais complètement réfléchie.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Mon arrivée à l’église, essayer de ne pas tomber en tenant ma robe, mon bouquet et le bras de mon père, puis l’émotion en arrivant au bout de l’allée.

Les discours de nos proches pendant la cérémonie laïque, tous touchants, nous ne pensions pas qu’iels s’impliqueraient autant dedans !

Les répétitions de danse de dernière minute dans la forêt parce qu’à cause d’une entorse deux semaines avant le mariage, nous n’avions pas pu finir notre chorégraphie… Spoiler alert, la première danse n’a pas été réussie.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous d’avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

La photographe et les vidéastes : les souvenirs sont dingues, tout le monde est magnifique sur les images, c’est vraiment important pour nous !

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Pas d’église, juste un passage le matin pour allumer un cierge pour nos proches disparus. La raison pour laquelle nous avons choisi une cérémonie religieuse était justement ce côté symbolique du lieu, comme lien avec les célébrations passées, et notamment l’enterrement de la maman de Matthieu.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Je ne pense pas, c’est un geste d’amour fort et extrêmement symbolique, mais je ne vois pas de changement dans notre couple. Il faut dire qu’après 8 ans de vie de relation et 4 ans de vie commune, nous avons vécu beaucoup de choses qui nous ont prouvé que nous tenions la route. Le mariage, c’est un peu la preuve tangible et officielle que nous sommes là l’un pour l’autre.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Finir de payer notre appartement, vieillir avec nos chats puis en adopter d’autres, faire enfin nos passeports pour voyager un peu plus loin que ce que nous connaissons déjà, et nous soutenir l’un et l’autre dans nos projets personnels.

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

Il y en a pas mal ! La communauté des marié.es d’Instagram est très active et super bienveillante, si je dois choisir, je dirai : @lisa_noemie, @un_mariage_en_normandie, @lauraseden et la blogueuse @la_mariee_enjouee !

Aujourd’hui, j’essaye de faire de même sur le compte Instagram créé pour l’occasion, et j’invite toute personne en pleins préparatifs à rejoindre cette communauté, ça aide vraiment à y voir plus clair et dédramatiser les complications que l’on peut vivre pendant cette période, et surtout de voir de vrais mariages, plus inclusifs et représentatifs que les magazines ou les salons du mariage.

