Comment rendre le style plus éthique ? Le JT Mode avec Nawal Bonnefoy et Matthieu Ruiz

À notre échelle personnelle, on peut toutes et tous vouloir faire des efforts en faveur des humains et de la planète. L’industrie de la mode le sait bien en proposant toujours plus de collections censées être éco-responsables, au lieu de réduire leurs productions. Car c’est bien à grande échelle qu’on peut avoir les impacts les plus importants évidemment. Et ce, à tous les niveaux, à commencer par les matières premières, bien sûr, mais aussi ce qui permet de les teindre. Compte également la façon dont on informe et communique autour de l’industrie de la mode, où prennent de plus en plus en de place les influenceurs et influenceuses.

D’ailleurs, le 1er juin 2023, la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été adoptée par le Parlement en un temps record et à l’unanimité. À l’inverse de ces logiques industrielles, des créateurs et créatrices confectionnent des pièces de manière artisanale, au compte-goutte, afin de participer à constituer une garde-robe durable. De quoi nous aider à rendre le style plus éthique ? Pour en discuter, le JT Mode reçoit le mardi 20 juin 2023, de 19h à 21h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle, Nawal Bonnefoy et Matthieu Ruiz.

Nawal Bonnefoy est journaliste mode ainsi que créatrice de contenus sur Instagram. Autant accro au vintage qu’à Taylor Swift, cette amoureuse des beaux vêtements et des objets qui ont une histoire sévit dans les friperies et vide-greniers à la recherche de pépites de seconde main. Ancienne consommatrice de fast-fashion, elle milite depuis des années pour une mode éthique et responsable, et distille ses conseils bienveillants pour trouver son style, chiner avec talent et se construire doucement (mais sûrement) une garde-robe durable.

Matthieu Ruiz est designer de mode et artisan spécialisé dans la teinture à base de plantes. Il aborde la mode d’une manière brute, organique et spontanée, laissant place à l’imperfection et l’inattendu dans son processus de création. Ses collections cherchent à représenter le vestiaire idéal de l’artisan•e contemporain•e, non-genré, créatif, fonctionnel, personnel et versatile. Depuis son atelier parisien, il réalise toutes ses pièces à la main.

