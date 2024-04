Où acheter des vêtements bébé et enfants pas chers d’occasion ? Les meilleurs sites de seconde main

Si vous êtes jeune parent ou souhaitez faire un cadeau à des enfants dans votre entourage, les vêtements d’occasion peuvent être une bonne idée. Pour économiser de l’argent et faire un geste pour la planète, la seconde main représente une belle aubaine, à condition de connaître les bonnes adresses comme Beebs, Smala, IDTROC, Petit Bateau, Jacadi, ou encore Kiabi.

Les enfants grandissent si vite… On peut s’en émouvoir, mais aussi s’en inquiéter d’un point de vue financier quand il s’agit de les habiller. C’est pourquoi la seconde main peut devenir un réflexe afin d’économiser. Puisque les bambins ont à peine le temps d’user leurs vêtements avant qu’ils ne deviennent trop petit, choisir des pièces d’occasion représente une sacrée option. Encore faut-il connaître les bonnes adresses où acheter de seconde main de la mode enfant de manière fiable, sécurisé, pas cher, avec un large choix. Florilège d’où trouver des vêtements d’occasion pas cher.

Beebs : le plus populaire pour habiller bébé et enfants d’occasion pas cher

Quand on parle d’où trouver de la mode enfant et bébé d’occasion autour de soi, on a vite fait d’entendre parler de Beebs. Et à raison ! Également une appli, ce site français est aussi simple d’utilisation que le mastodonte lituanien Vinted, sauf qu’il se spécialise dans l’occasion bébé et enfant.

Pourquoi Beebs est le site de vêtements et accessoires bébé et enfants d’occasion le plus populaire ?

Très fiable et populaire, Beebs présente une superbe satisfaction client·e·s et propose beaucoup d’options appréciables. Comme la possibilité de payer par Paypal parmi les nombreuses possibilités de paiements. Le club fidélité qui permet de cumuler des points transformables en bon d’achat. Ou encore des catégories à la fois surprenantes pour un site de seconde main, et évidente vu qu’il se dédie à l’enfance : lots de vêtements, couches, hygiène bébé, repas. On apprécie aussi les promos régulières qui permettent de payer encore moins cher des vêtements et accessoires de puéricultures pouvant déjà aller jusqu’à -80 % du prix boutique neuf.

Toute la diversité des marques de seconde main qu’on trouve sur Beebs

Bref, ça se voit que c’est un site pensé par des parents pour les parents vu le système de catégorisation, notamment par âge et par mois de bébé qui rend les recherches plus pratiques et précises. On y trouve aussi bien du Jacadi que du pat Patrouille, Petit Bateau, Babyzen Yoyo, Disney, VTech ou encore BabyBjörn. Et même des articles pour s’informer sur comment bien choisir sa poussette, des idées cadeaux de naissance, ou encore ce qu’il faut savoir quand on achète des vêtements pour bébé d’occasion.

Les options en plus qui distinguent Beebs sur le marché d’occasion enfant

À noter enfin qu’on y trouve aussi des vêtements de grossesse, des sous-vêtements de grossesse, ou encore des accessoires de grossesse. Le tout de seconde main, ce qui permet de faire de sacrées économies sur ces articles de pré-partum et post-partum. On peut également dénicher sur le site et l’appli de seconde main Beebs des vêtements pour adulte qui n’ont pas forcément de rapport direct avec la parentalité, notamment des vêtements homme (mais qui ont tendance à faire un style de daron, admettons).

Le site / l’appli de Beebs

On trouve énormément de vêtements bébé et enfants d’occasion pas cher sur l’application Beebs.

Smala : le plus mode et contrôlé

Là où Beebs peut rhabiller toute la famille de 0 à 16 ans, et même les parents, Smala se spécialise vraiment sur les bébés et les enfants (de 0 à 16 ans). Ne vous attendez donc pas à trouver des vêtements pour adultes. Mais c’est justement tout l’intérêt : tout y est trié sur le volet.

Pourquoi le site de seconde main vêtements et accessoires bébé et enfants Smala inspire tant confiance ?

En effet, sur beaucoup de sites d’occasion, les articles transitent d’un particulier à un autre, sans forcément être contrôlé par l’entreprise qui a permis la transaction. Mais pas chez Smala. Là, les personnes vendeuses envoient leur article d’abord à l’atelier de Smala qui s’occupe de l’inspecter sous toutes les coutures, contrôler que c’est en très bon état, et de le mettre en valeur pour le photographier. C’est Smala qui met en ligne chaque article, 100 % contrôlé.

Résultat : tout est parfaitement présenté sur le site, et donne envie de faire du shopping mode enfant, vêtements pour bébé, et autres articles de puericulture en toute quiétude. Ça inspire vraiment confiance, ça sent le propre et la qualité, on en oublie que c’est de la seconde main pour bébé et enfant ! Et ce, y compris dans la manière dont les articles sont packagés et envoyés : c’est joliment rangé et emballé, rapidement expédié, cela ressemble à une expérience première main.

Qu’est-ce qui distingue particulièrement Smala rayon bébé et enfants d’occasion ?

Et puisque Smala joue à fond la carte d’intermédiaire de confiance, on peut aussi y faire des retours, plus facilement que sur des sites où les articles transitent directement d’un particulier à l’autre. Les paiements y sont évidemment fiables, le service client y est aussi au top, et on y trouve un très large choix de marques ! Pour les parents les plus stressés, méticuleux ou frileux de la seconde main, Smala représente la meilleure option, car la plus proche d’une expérience première main.

Le site de Smala

Le site Smala regorge également de vêtements bébé et enfants d’occasion pas cher.

IDTROC, pour des jouets et vêtements d’occasion Okaïdi, Obaïbi, Oxybul pas cher, d’occasion

Parmi les premières marques auxquels on pense en France pour des vêtements bébés et enfants comptent Okaïdi et Obaïbi. Le groupe qui détient ces marques ne le sait que trop bien, puisqu’il propose le service IDTROC. Comme vous pouvez le deviner, on y trouve des vêtements et jouets d’occasion Okaïdi, Obaïbi, et Oxybul.

Comment fonctionne IDTROC ?

Ce qui est particulièrement pratique avec le service IDTROC, c’est qu’il repose sur le réseau de boutiques du groupe. Il suffit de télécharger l’application mobile et de renseigner les boutiques Okaïdi, Obaïbi, ou Oxybul près de chez soi, pour savoir quand et comment elles organisent de l’IDTROC. De là, vous pourrez savoir ce qui est en vente près de chez vous, et même aller le voir et l’essayer en boutique, pour vous assurer de l’état et que ça convienne à votre enfant, par exemple. Ce qui est très appréciable pour des vêtements, mais aussi les jouets. Cela inspire confiance et permet de vivre une expérience magasin, même pour de la seconde main.

Cela facilite aussi la revente de jouets et vêtements bébé ou enfant en boutique. De quoi vous donner envie de faire du troc, sans dépenser 1 € !

Le site de IDTROC

Sur IDTROC, on trouve des jouets, accessoires et vêtements bébé et enfants pas cher des marques Okaïdi, Obaïbi, et Oxybul.

Les marques bébé et enfants qui vendent aussi de la seconde main

Enfin, quelques marques bébé et enfants proposent d’elles-mêmes des vêtements, jouets et accessoires de puériculture d’occasion sur leur site (et parfois dans leurs boutiques physiques aussi).

Petit Bateau pas cher, de seconde main

C’est le cas de Petit Bateau. On peut aussi bien vendre qu’acheter des articles de la marque au petit navire de seconde main pour moins cher que le neuf, sur son site ou en boutique physique. C’est très pratique, agréable, et rassurant de pouvoir passer par une boutique physique, même si c’est très pratique de tout faire en ligne aussi. En magasin, on peut aussi en profiter pour rapporter des vêtements de ses propres bambins devenus trop petit d’ailleurs, et ainsi profiter de remise sur ce qu’on serait alors susceptible d’acheter.

Le site de seconde main de Petit Bateau

Petit Bateau propose son propre site de vêtements enfant d’occcasion et bébé de seconde main pas cher.

Jacadi pas cher, de seconde main

La marque Jacadi aussi propose d’acheter et vendre des vêtements et accessoires bébé et enfant d’occasion. « Jacadi Seconde Vie » rachète immédiatement vos articles. Après contrôle qualité, vous recevez votre e-carte cadeau Jacadi, avant même que vos vêtements soient vendus sur le site. Et pour acheter, c’est encore plus simple : toute l’offre est disponible sur le site de Jacadi Seconde Vie.

Celui-ci est très bien fait : on peut filtrer par genre, taille, catégorie de vêtements, saison, état et couleur. C’est soigné, avec de jolies images. Elles annoncent ainsi des articles en très bon état, et d’une expérience de paiement, d’envoi et d’emballage fiables.

En effet, c’est rassurant de savoir que tout est contrôlé par Jacadi, plutôt que de transiter directement de particulier à particulier.

Le site de Jacadi Seconde Vie

Sur Jacadi Seconde Vie, on trouve des vêtements enfant d’occasion pas cher.

Kiabi : le moins cher pour des vêtements bébés et enfants d’occasion

Enfin, Kiabi propose aussi sa propre offre de seconde main, et c’est sans doute la moins chère du marché. Aussi bien pour les adultes que pour les bébés et les enfants. Les articles transitent directement de particulier à particulier. Si bien qu’on y trouve même parfois des articles qui ne sont pas de la marque Kiabi. Mais le site reste fiable et bien fait. C’est facile de s’y retrouver, et d’y dénicher des articles à petit prix. Que ce soit pour les bébés, les enfants, et même les parents.

On y apprécie particulièrement que les frais de livraison y soient dégressifs en fonction du nombre d’articles achetés. Mais aussi le « Bonus Kiabi » qui fait qu’on obitent 20 % de la valeur de son panier en cagnotte bon d’achat quand on achète. On peut gagner l’argent de ce que l’on vend en cash, ou avec 20 % en plus si l’on choisit un bon d’achat Kiabi.

Le site de seconde main de Kiabi

Seconde Main by Kiabi dispose également d’un site de vêtements enfants d’occasion et bébé de seconde main pas cher.

Et vous, connaissez-vous d’autres sites d’occasion où acheter et vendre des vêtements et accessoires bébé et enfants de seconde main ?