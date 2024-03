Ces célèbres enseignes pour enfants pourraient bientôt disparaître

Le groupe IDKids qui gère les filiales Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Oxybul éveil et jeux, Rigolo Comme La Vie, Bubble, ou encore N’JOY vient d’annoncer son plan de restructuration. Au programme : suppression de 311 postes, et repositionnement des boutiques autour d’Okaïdi, ainsi que le nouveau concept Okaïdi+ qui réunira puériculture, mode enfant et jouets.

L’hécatombe de la mode milieu de gamme à la française se poursuit, inexorablement. Si elle concerne surtout l’habillement féminin, elle commencerait peut-être à toucher aussi le rayon enfant. C’est en tout cas ce qu’on peut se demander en regardant ce qu’il se passe du côté d’IDKids (et ses filiales Okaïdi, Obaïbi, Jacadi, Oxybul éveil et jeux, Rigolo Comme La Vie, Bubble, N’JOY).

Exit IDKids et Oxybul Éveil et Jeux, le groupe IDkids veut lancer Okaïdi+

En réalité, c’est pour rester fort sur les vêtements et ses propres jouets que le groupe formé autour de la marque Okaïdi (fondée en 1996 sous le nom de Camaïeu Enfant), délaissant la distribution de marques concurrentes, à travers son nouveau concept : Okaïdi+. Non, ce n’est pas une nouvelle plateforme de streaming pour bambins (ce qui serait peut-être génial ? quoiqu’il faudrait faire attention au temps d’écran, évidemment), mais des boutiques réunissant puériculture, mode enfant et jouets. De quoi peut-être également gagner en clarté entre les nombreuses marques du groupe.

Les boutiques IDKids et Oxybul Éveil et Jeux (soit 52 magasins en France, et 76 points de ventes en Europe et au Maroc) vont ainsi devenir ces boutiques hybrides Okaïdi+ qui proposeront aussi bien de la puériculture, de la mode enfant, et des jouets de leur cru. Et parmi les 943 magasins Okaïdi (dont 351 en France), 70 vont également devenir des Okaïdi+.

Cette restructuration en cours jusqu’à 2025 pour « compenser une légère baisse de rentabilité » pourrait entraîner la suppression de 311 postes, rapporte le média économique Les Échos. Soit environ 10 % des effectifs globaux du groupe de 2 253 salarié·e·s. Car l’industrie de la mode n’a rien d’un jeu d’enfant.

