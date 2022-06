Vous êtes bientôt en vacances au bord de la mer ? Cette initiative peut vous intéresser

Et si vous participiez, avec vos enfants, à une opération de sensibilisation au respect et à la protection des océans ?

Déjà 10 ans que la marque de vêtements pour enfants Okaidi soutient l’association Surfrider Foundation Europe dans son engagement pour sensibiliser au respect et à la protection des océans.

Si le contexte écologique vous inquiète et que vous voulez aider à votre échelle avec vos enfants (et leur permettre d’apprendre pas mal de choses sur la biodiversité et l’écologie), c’est possible.

Okaidi, Surfrider et Les Filles du Surf : le combo gagnant

Cette année, sur les plages de France pendant les congés d’été, vous pourrez peut-être participer au Beach Tour organisé par Okaidi et Surfrider. Au programme, des animations ludiques (et gratuites) pour sensibiliser le public à la protection des océans, des quizz pour les plus petits pour tester leur connaissance sur le sujet, mais aussi des collectes de déchets sur les plages pour agir, à son échelle.

En plus de ces opérations, Okaidi a lancé une jolie collection en partenariat avec l’illustratrice engagée Les Filles du Surf, et qui permet, pour chaque vêtement acheté — qui est fabriqué en matières recyclées, de donner un euro à la fondation Surfrider.

Par ici pour découvrir la collection dès 6,99€

Si vous souhaitez partir au Beach Tour, les rendez-vous restants sont :

Sur la Plage du Prophète de Marseille les 25 et 26 juin

Sur la Plage des Minimes de La Rochelle les 9 et 10 juillet

Sur la Plage du Centre-ville d’Etretat les 16 et 17 juillet

S’il n’y a pas de Beach Tour près de l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, participer à une Initiative Océane ou organiser votre propre collecte.

Vous pouvez aussi gueuler très fort contre ceux qui jettent leur déchet sur le sable plutôt que d’utiliser une poubelle, ça marche aussi pas mal.

