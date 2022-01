5 sites où revendre des vêtements d’enfants (et nos conseils pour de bonnes affaires)

Les vêtements de vos enfants s’entassent et vous ne savez plus quoi faire ? Il est temps de les vendre et de vous faire un peu de maille. On vous donne des trucs et astuces !

Les habits d’enfants s’accumulent dans les placards et dans des sacs qui traînent au grenier… il est temps de s’en séparer et d’essayer de se faire un peu d’argent ! Nous n’avons pas forcément de sœur, de frère ou d’amis sur le point d’enfanter alors il n’y a plus de raison d’attendre.

Parfois aussi, on a besoin d’arrondir ses fins de mois. Vendre les fringues qui ne servent plus à rien et leur donner une seconde vie peut être une solution.

(© Unsplash/Polina Tankilevitch)

Nous avons donc répertorié pour vous les diverses façons de vendre les vêtements pour enfants dont on ne se sert plus. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. On vous donne également quelques conseils pour aguicher les acheteuses et acheteurs et pour optimiser vos recettes.

Mais ne nous y trompons pas, nous n’allons clairement pas récupérer nos mises de départ : l’important est surtout de faire de la place en donnant une seconde vie à des vêtements qui peuvent avoir eu une grande valeur sentimentale. Les fringues partent mais les photos et les souvenirs restent, ne vous en faites pas !

Le plus populaire : Vinted

Le principe de Vinted

C’est le site le plus connu et populaire d’achat et vente de vêtements mettant en relation des particuliers. La plateforme lituanienne Vinted revendique 16 millions de personnes utilisatrices dans l’Hexagone (et 45 millions dans le monde), ce qui en fait un sacré vivier de pépites.

Il y a un grand choix de vêtements pour bébés et enfants et on peut faire son shopping partout en France !

Je me dis « tiens Vinted pour les vêtements de bébé ça vaut vraiment le coût, c’est moins cher et la plupart du temps c’est neuf » mais du coup j’en achète 2 fois plus 😬 — Chonchon 😾✌🏼 (@margauto) January 27, 2022

Les conseils pour vendre sur Vinted

Faire des lots ! De bodies, de pyjamas, de leggings… Cela vous permettra d’apparaître dans les recherches et on achète rarement une pièce seule : les petits ont la fâcheuse tendance à se tacher à la moindre occasion. Il faut donc pas mal d’exemplaires de chaque catégorie, c’est ce que les parents cherchent.

De jolis ensembles qui donnent envie, pour déclencher le coup de cœur. Pantalon, petit haut ou robe avec collants et hop, on l'imagine déjà et on ACHÈÈÈÈTE !

De petits prix . Alors ça peut faire mal au cœur d'avoir l'impression de brader des habits que l'on a parfois achetés cher mais c'est souvent une condition importante pour qu'ils soient choisis parmi la foultitude de propositions.

. Alors ça peut faire mal au cœur d’avoir l’impression de brader des habits que l’on a parfois achetés cher mais c’est souvent une condition importante pour qu’ils soient choisis parmi la foultitude de propositions. Respecter les saisons . Ça paraît évident mais on voit encore trop de manteaux postés en plein été ! Évidemment, c’est tentant de proposer à la vente sa combi pilote trop petite à la sortie de l’hiver, mais il vaut mieux la stocker jusqu’à l’automne pour capter l’attention des parents qui s’équipent en début de saison.

. Ça paraît évident mais on voit encore trop de manteaux postés en plein été ! Évidemment, c’est tentant de proposer à la vente sa combi pilote trop petite à la sortie de l’hiver, mais il vaut mieux la stocker jusqu’à l’automne pour capter l’attention des parents qui s’équipent en début de saison. Les marques . Petit Bateau et Jacadi partent plus vite, alors si vous en avez, n’hésitez pas à les mettre en avant.

Des photos belles et précises. Certes, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Nous vous recommandons un fond blanc, lumière du jour et des habits bien centrés.

(© Unsplash/Signature June)

Le plus hétéroclite : Leboncoin

Le principe de Leboncoin

Sur ce site d’achat entre particuliers, il y a tout (et n’importe quoi !). C’est un peu plus la foire que sur Vinted mais il y a clairement des affaires, autant lorsque l’on est acheteur que vendeur.

Vous pouvez non seulement y mettre vos habits mais aussi votre matériel de puériculture et vos jeux. Les parents qui se promèneront sur votre profil seront ainsi à l’affût des bonnes affaires.

Les conseils pour vendre sur Leboncoin

Il faut être rapide ! Alors oui, c’est bien de prendre le temps de la réflexion quand il y a une négociation mais le potentiel acheteur, si vous répondez quelques jours plus tard, sera passé à autre chose. Le coup de cœur sera plus raisonné (« mais on n’a pas du tout besoin de ça en fait ! »), alors autant battre le fer tant qu’il est chaud. Et cela vaut autant pour accepter la transaction que pour convenir d’un lieu de rendez-vous ou d’un type d’envoi… Les bonnes affaires n’attendent pas.

Les mêmes commandements s'appliquent que pour Vinted : des lots, des ensembles, de jolis photos, respecter les saisons, des prix abordables !

Media Modifier / Unsplash

Le plus facile : Il était plusieurs fois

Le principe d’Il était plusieurs fois

C’est un site spécialisé dans la mode seconde main pour enfants. Le gros plus ? Vous n’avez pas à vous occuper de la vente en tant que telle.

Les emplois du temps des parents étant bien souvent très chargés, il est difficile (et chiant, avouons-le) de se dégager plusieurs heures pour repasser, prendre en photo, poster… les habits dont on ne veut plus. C’est donc Il était plusieurs fois qui s’en charge, par le biais de ce que le site présente comme des ambassadrices, qui passent chez vous récupérer les habits à vendre.

Ça peut enlever une sacré épine du pied. La promesse est très belle !

Mais si l’on n’est pas dans une ville concernée par ce ramassage (la carte est ici), on peut toujours envoyer ses vêtements sans frais.

Conseils pour vendre sur Il était plusieurs fois

Nous avons demandé à Marie, une utilisatrice, son avis d’habituée :

« C’est la quantité d’habits que l’on vend qui fait que c’est vraiment intéressant. Ça dépend aussi des pièces. Par exemple, pour un ciré Natalys, on peut espérer 3 ou 4 euros. Pour un legging, au max 1 euros. Soit on accepte de vendre à bas prix, soit ça nous encombre ! Pour le neuf, il vaut mieux revendre sur Vinted. »

Nous sommes donc prévenues. On ne va pas devenir riches mais nos placards vont récupérer un peu de place !

Uby Yanes / Unsplash

Le plus chic : Maison ABC

Le principe de Maison ABC

C’est une plateforme qui achète et qui vend, uniquement des habits de grandes marques ! C’est elle qui fait le lien entre les particuliers et garantit la bonne qualité des pièces.

On peut déposer les vêtements à Boulogne-Billancourt. Autrement, vous pouvez contacter Maison ABC par mail (via le site) et vous recevrez un bordereau prépayé Mondial Relay. Vous pouvez ainsi vendre depuis la France entière.

Les conseils pour vendre sur Maison ABC

Les conseils nous viennent directement de la fondatrice, Aurélie :

Faire attention, seules les marques un peu huppées sont prises ! Elles sont indiquées sur le site. Il peut quand même y avoir du Zara et du Bout’chou si ce sont des pièces tendance, un peu chics. Pas de H&M et de Kiabi, car il n’y a pas de valeur ajoutée.

! Elles sont indiquées sur le site. Il peut quand même y avoir du Zara et du Bout’chou si ce sont des pièces tendance, un peu chics. Pas de H&M et de Kiabi, car il n’y a pas de valeur ajoutée. Il y a un simulateur sur le site, vous pouvez donc avoir une estimation rapide de ce que vous pouvez gagner.

de ce que vous pouvez gagner. Il y a un prix de base qui est indiqué mais il peut être majoré, si par exemple il y a du liberty, si c’est en excellent état, si c’est des pièces rares.

Vous ne pouvez confier que des vêtements en bon état, pas de bouloches, avec des étiquettes intactes.

Ce qui n’est pas gardé peut être récupéré à vos frais ou donné à une association !

(Pexels/Allan Mas)

Le plus humain : les groupes Facebook

Le principe

Facebook, devenu le réseau social par excellence des daronnes (alors que les plus jeunes le désertent), est un outil très intéressant pour créer du lien avec d’autres parents qui vivent à proximité, et pour acheter et vendre des habits. On est ainsi sûres qu’il n’y a pas d’arnaque à l’envoi, de frais de port délirants… Et ça peut être de belles rencontres en perspective.

Les conseils

Se mettre dans plusieurs groupes s’ils existent là où vous habitez. Rechercher « Les parents de… arrondissement, ville, département, région ». On ne va pas se mentir, malheureusement ce sont majoritairement des daronnes qui font ce genre de démarche, donc vous pouvez aussi chercher « Les mamans de… » ou « Les mères de… ». Je suis personnellement dans trois groupes de parents et les affaires sont nombreuses !

s’ils existent là où vous habitez. Rechercher « Les parents de… arrondissement, ville, département, région ». On ne va pas se mentir, malheureusement ce sont majoritairement des daronnes qui font ce genre de démarche, donc vous pouvez aussi chercher « Les mamans de… » ou « Les mères de… ». Je suis personnellement dans trois groupes de parents et les affaires sont nombreuses ! Toujours rester courtoises et proposer de bonnes offres (laissez tomber les prix exorbitants). Tout le monde voit vos annonces et vous pouvez croisez les potentiels acheteurs à tous les coins de rue !

(laissez tomber les prix exorbitants). Tout le monde voit vos annonces et vous pouvez croisez les potentiels acheteurs à tous les coins de rue ! Vous pouvez aussi fidéliser les acheteuses, en proposant de bon deals. Leurs enfants grandissent au même rythme que les vôtres alors les achats peuvent se poursuivre au fil des années.

Triez bien, et prenez soin de vous

Nous le savons bien : tout ça prend du temps et ce sont bien souvent les mères qui s’en chargent. Dans les couples hétérosexuels, 70% des tâches domestiques et parentales sont effectuées par les femmes ; c’est un travail invisible (qui s’apercevra que l’armoire est désencombrée ?), mais qui doit être fait.

On rappelle que les femmes ne sont pas génétiquement prédestinées à trier les fringues et que ces messieurs peuvent tout à fait participer, échanger avec les acheteurs et acheteuses, se bouger le fion à la Poste, et caetera.

Cela étant dit, puisqu’il faut encore le dire, vous avez maintenant l’embarras du choix pour vous débarrasser de tous ces trucs vendre les habits de vos petits bouts ! Vous pouvez aussi proposer à la vente certains et en garder d’autres : moi, je conserve mes plus belles pièces pour les futurs enfants des mes amies.

Et si vous êtes du genre altruiste, vous pouvez bien sûr faire don de vos habits à des associations !

Image en une : © Unsplash/Mediamodifier