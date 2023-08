Freddie Mercury : des affaires, dont des vêtements iconiques du chanteur de Queen, exposés et vendus par Sotheby’s

La maison Sotheby’s vend des effets personnels du chanteur de Queen, dont des œuvres, des instruments de musique, et surtout beaucoup de tenues emblématiques de la rockstar. Le tout s’expose à Londres jusqu’au 6 septembre, date du début des enchères.

Vous rêvez de vous offrir le peigne à moustache de Freddie Mercury, ou alors l’un de ses fameux débardeurs blancs ? Eh bien cela pourrait bientôt être possible grâce à la maison Sotheby’s qui expose des effets personnels du défunt leader du groupe Queen afin de les vendre aux enchères.

© Capture d’écran Sotheby’s

« Freddie Mercury: A World of His Own » : l’expo-vente événement de Sotheby’s

L’exposition « Freddie Mercury: A World of His Own » regorge ainsi d’affaires issues de sa maison, Garden Logde, qu’il a léguée à son amie Mary Austin. Celle-ci a décidé d’en vendre le contenu : 30 000 objets, dont 200 sont exposés en ce moment par Sotheby’s. Parmi eux, le piano à queue utilisé pour composer « Bohemian Rhaspody », des polaroids personnels, mais aussi beaucoup de vêtements, rapporte le Guardian.

On y trouve pêle-mêle des vestes qu’il portait pour les débuts de Queen dans les années 1970, sa combi-short en sequins rouges portée à Wembley en 1978, ou encore sa veste de motard associé à des leggings rouges pour performer au Saturday Night Live en 1982. Mais aussi sa grande collection de kimonos venus du Japon qu’il aimait porter chez lui.

© Capture d’écran Sotheby’s

Avant de devenir une rockstar, Freddie Mercury avait pu mettre son goût la mise en scène et la mode dans son ancien travail de fripier avec un stand d’occasion au marché de Kensington, ainsi qu’assistant de boutique pour le créateur Alan Mair, qui faisait les bottes à plateforme les plus courus de la scène glam rock. L’évolution du style du chanteur des années 1970 relativement androgyne aux années 1980 plus proche d’archétypes virilistes se retrouve également dans cette exposition visible à Londres jusqu’au début de la vente le 6 septembre 2023 chez Sotheby’s.

Exposition « Freddie Mercury : A World of His Own », chez Sotheby’s (34-35 New Bond St, London W1S 2RP, Royaume-Uni), jusqu’à la vente aux enchères qui débute le 6 septembre 2023, et dont on peut voir les lots sur le site de la maison.

