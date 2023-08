Vans sort des sneakers en hommage à Mac Miller, le défunt chanteur, au profit des jeunes artistes

Décédé tragiquement à 26 ans, l’influent chanteur et rappeur Mac Miller a laissé un trou dans la musique et la pop culture. Vans vient de sortir des sneakers en hommage à l’artiste (qui adorait leur modèle Authentic) et son album « Swimming », au profit d’une association pour les jeunes musicien·ne·s.

Décédé à 26 ans, le chanteur Mac Miller (19 janvier 1992 – 7 septembre 2018) a failli faire partie du funeste club des 27. Malcolm James McCormick a marqué la musique le temps de sa carrière éclair, dès son premier album studio Blue Slide Park (2011), puis Watching Movies with the Sound Off (2014), GO:OD AM (2015), The Divine Feminine (2016), Swimming (2018), et le posthume Circles (2020). Il a également marqué la culture populaire par sa façon d’aborder explicitement ses problèmes de dépression et d’addictions, mais aussi par sa relation hypermédiatisée avec Ariana Grande (qui lui rend notamment hommage dans sa chanson « thank u, next » : « Wish I could say « thank you » to Malcolm ’cause he was an angel »). C’est donc à une légende partie trop tôt que Vans rend maintenant hommage à travers une collection de sneakers.

Vans sort des sneakers en hommage à Mac Miller et son album Swimming

En l’honneur du dernier album de Mac Miller sorti de son vivant, Swimming, paru en août 2018, Vans sort un modèle de Authentics noires (ce que portait régulièrement l’artiste). Un symbole yin-yang en noir et blanc accompagné des mots « Swimming by Mac Miller » en orne le devant, tandis qu’on peut lire sur le pourtour de la semelle : « Mac Miller 1992 à [symbole de l’infini] », pour signifier l’intemporalité de l’influence de Mac Miller sur une partie de la jeunesse et de la musique.

Des Vans Mac Miller au profit d’une association pour les jeunes musicien·ne·s

Vendues 100 dollars (environ 90 €) en exclusivité sur le site officiel de Mac Miller, les sneakers SWIMMING 5-YEAR VANS AUTHENTIC de Vans permettent de collecter des fonds pour le Mac Miller Funds de l’association Pittsburgh Foundation qui soutient les jeunes musicien·ne·s, se réjouit @92tilinfinity, le compte Instagram dédié aux communications de la succession de Mac Miller :

« Une paire de Vans Authentics noires – l’une des chaussures préférées de Malcolm, qu’il a portée plusieurs fois dans le monde entier. Merci à nos amis de Vans de nous avoir aidés à créer une paire spéciale pour célébrer le 5ᵉ anniversaire de Swimming au profit du Fonds Mac Miller. »

