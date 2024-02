Créateur phare de la mode des années 1980, Claude Montana vient de s’éteindre

Après Manfred Thierry Mugler en 2022, un autre monument français de la mode des années 1980 vient de s’éteindre, Claude Montana. Suite à un drame personnel en 1996 et sa faillite professionnelle en 1997, il s’était réfugié dans une immense discrétion avant de mourir ce 23 février 2024.

C’est un autre monument de la mode en France qui vient de s’effondrer. Après Manfred Thierry Mugler en janvier 2022, c’est au tour de Claude Montana de s’éteindre le 23 février 2024, à l’âge de 76 ans, vient d’officialiser Le Monde. Flashback couture.

Qui était Claude Montana, créateur français qui a taillé la mode des années 1980 ?

Claude Montamat de son vrai nom naît en 1947 (année de naissance du New Look de Christian Dior, soit dit en passant) d’un père catalan et d’une mère allemande. Il grandit à Paris, fasciné par les costumes de mode sans que ses parents croient en cette passion, alors il prend l’habitude de s’éclipser dans les coulisses de l’Opéra Garnier. Après son bac, il part à Londres à 17 ans et y crée ses premiers bijoux, en papier mâché, que le Vogue britannique publie carrément en couverture, ce qui lance sa carrière. De retour à Paris, il partage un studio de travail avec Manfred Thierry Mugler et œuvre chez le maroquinier Mac Douglas où il s’éprend du cuir qui restera sa matière fétiche. En effet, dès son premier défilé en son nom en 1975, il présente des looks tout en cuir ou presque, aux épaules carrées et à la taille ultra marquée, devenant LA silhouette phare des années 1980, tranchant avec sa propre timidité.

Sa maison ouvre véritablement en 1979 et son succès professionnel retentissant s’accompagne rapidement d’excès personnels. Alors qu’on lui propose Dior en 1990, il refuse et rejoint plutôt Lanvin, où il signe deux collections et puis s’en va, déjà avec discrétion, fidèle à sa timidité.

Notoirement gay, Claude Montana épouse pourtant sa muse, la mannequin Walliks Franken en 1993, avant qu’elle ne se donne la mort, depuis leur domicile, en 1996, traumatisant le couturier. L’année suivante, il déclare faillite, et un homme d’affaires lui rachète sa maison, tandis qu’il devient plus discret que jamais. Hormis trois silhouettes dessinées en 2013, il ne présente plus rien en son nom publiquement, et c’est donc avec beaucoup de discrétion qu’il s’est éteint le 23 février 2024, laissant derrière lui une influence aussi immense que ses fameuses épaulettes.

