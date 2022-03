Êtes-vous une daronne des années 1980 ou 2020 ? Cette vidéo très drôle pointe les différences

Dans cette vidéo hilarante, on note les différences entre les daronnes des 80’s et les daronnes de maintenant : du balec à la bienveillance il n’y a qu’un pas.

Haaa les années 1980, ces joggings fluo, ces chansons au synthé et ces méthodes d’éducation bien déculpabilisantes. Cette vidéo de Melissa et Fred, deux acteurs, nous montre les différences avec maintenant.

80’s « Elles sont super ces lingettes » versus 2022 « Je fais mon liniment » 80’s « Tu veux des bonbecs » versus 2022 « Tiens, des baies de goji » 80’s « Je lui ai acheté une robe rose fluo bien fi-fille » versus 2022 « Je lui ai acheté une combinaison non-genrée arc-en-ciel » 80’s « Il est hyper chiant, non ? » versus 2022 « Il est hyperactif »

Les temps changent…

Entre les parents des 80’s et les parents de maintenant, il semble y avoir un fossé, que dis-je un océan !

Nous avions déjà mis le doigt sur certaines pratiques fort différentes entre une enfance dans les années 1990 et une enfance à présent. Les parents étaient par exemple beaucoup plus enclins à laisser leur progéniture seule à la maison que maintenant.

Dans cette vidéo, qui m’a fait beaucoup trop rire, deux types de parentalité s’affichent ! Je vous laisse regarder (et vous reconnaître dans l’une ou l’autre) :

Se moquer de soi et de ses parents

Cette vidéo moque un peu le « je m’en foutisme » des années 1980 et certains excès des préoccupations actuelles.

La parentalité est de plus en plus bienveillante, respectueuse des enfants, de l’écologie… et c’est tant mieux ! Mais il est bon aussi de se moquer et de pouvoir relativiser. Une petite aprèm devant les dessins animés n’a pas traumatisé les adultes que nous sommes, enfin si peu…

Image en une : © captures d’écran compte Instagram/Melissa et Fred