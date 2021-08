D’abord Gossip Girl, puis le retour du Pliage de Longchamp : on est en 2007, en fait ?

It-bag des cours de récré Y2K, ce sac à main se plie en 4 pour redevenir à la mode aujourd’hui. Et ce, dans une version écolo en nylon recyclé. Cela suffira-t-il pour que Le Pliage Green de Longchamp séduise la génération TikTok ?

Il aura sans doute été le sac le plus populaire de votre collège-lycée. À la fois it-bag des cours de récrés et sac passe-partout pour les mères et grands-mères, Le Pliage de Longchamp n’est jamais complètement tombé en désuétude.

Le Pliage de Longchamp, connoté différemment en France et à l’étranger

« C’était un peu le sac des bad bitch de l’époque : toutes les couleurs, toutes les tailles, c’était la Stan Smith des sacs ! », se rappelle-t-on sur la partie francophone de TikTok en ce moment.

À l’étranger, son identité si française et son prix relativement accessible en font encore aujourd’hui un petit bout de rêve pour se la jouer Parisienne. Il est même présenté du côté du TikTok anglophone aux côtés de sacs de luxe autrement plus chers, signés Saint Laurent, Louis Vuitton, ou encore Chanel.

Le Pliage Green de Longchamp en toile de nylon recyclé pour séduire une jeunesse plus engagée

Depuis son lancement en 1993, voilà que le Pliage tente de revenir sur le devant de la scène mode française dans une version dite Green, car fabriqué à partir de nylon recyclé, issu de filets de pêche, de cordage, de tapis, de moquette ou de collants. Soit pile de quoi coller aux envies d’écoresponsabilité modernes.

Ce modèle iconique de la maroquinerie française se pare donc toujours de ses détails en cuir caractéristique mais troque sa toile de plastique vierge pour du recyclé. Cela ne change rien à la robustesse, légèreté, et souplesse du sac : il peut toujours se plier pour se ranger facilement n’importe où (et pourquoi pas jouer aux poupées russes avec les différentes tailles qui existent) !

Autant d’arguments qui font que ce nouveau Pliage Green pourrait bien revenir fortement à la mode. C’est ce qu’espère en tout cas la maison française fondée en 1948, aujourd’hui dirigée par Jean Cassegrain (PDG et petit-fils du fondateur de Longchamp) et sa soeur à la direction artistique, Sophie Delafontaine.

Vu comment tous les vestiges des années 1990 et surtout 2000 reviennent à la mode aujourd’hui, ce n’est qu’une question de temps avant que les fans des tendances Y2K ne s’en emparent…

La marque se plie aussi en quatre pour séduire la nouvelle jeunesse internationale si avide d’engagements environnementaux et de style. En France, elle mise ainsi sur des vidéos avec Marie Papillon qui joue à plier le fameux accessoire, ou à recycler les déchets plastiques qu’elle croise pour en faire des sacs.

Comme les matériaux recyclés coûtent relativement plus chers à produire, et que la demande serait très forte, Le Pliage Green chiffre un peu plus (105€) que l’original (95€). Une petite différence de prix pour cet indémodable devenu encore plus durable.

