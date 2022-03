Selena Gomez monte sur la scène des SAG Awards 2022 pieds nus, et ses fans y lisent un acte féministe

Après avoir glissé sur le tapis rouge des Screen Actors Guild Awards, Selena Gomez a déchaussé ses escarpins, montant même sur scène pieds nus afin d’y remettre un prix. De là à y lire un acte féministe, il n’y a qu’un pas que ses fans franchissent avec plaisir.

« The heart wants what it wants » sait chanter Selena Gomez, mais ses pieds aussi n’en font qu’à leur tête, alors autant les écouter. Dans la soirée du 27 février 2022, l’artiste assistait aux Screen Actors Guild Awards à Santa Monica (en Californie). Mais sur le tapis rouge (gris pour l’occasion), elle a malencontreusement glissé à cause de ses chaussures à talons. Le tout, devant un parterre de photographes et vidéastes.

Selena Gomez vit sa meilleure vie pieds nus aux SAG Awards 2022

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf — Variety (@Variety) February 28, 2022

Plutôt que de trépasser de honte sur place ou rechausser ses escarpins dangereusement vertigineux afin de poursuivre la cérémonie, l’actrice et chanteuse a décidé de continuer sa soirée pieds nus. Y compris pour monter sur scène remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle (retrouvez l’ensemble du palmarès en fin d’article).

Selena Gomez a alors l’air tellement à l’aise sur cette estrade surmontant tout le gratin hollywoodien qu’on sent d’ici son soulagement. Cela peut aussi nous (ré)interroger sur le pourquoi du comment on peut encore s’infliger de porter d’inconfortables chaussures à talons. A fortiori sur de la moquette bien épaisse et donc difficile à arpenter haute perchée.

Les fans de Selena Gomez lisent un acte féministe dans ses pieds nus sur scène

De là à lire un acte féministe dans les pieds déchaussés d’escarpins de Selena Gomez, il n’y a qu’un pas que se sont empressés de franchir certains de ses nombreux fans sur Twitter :

selena gomez taking her shoes off to present at the sags – a moment in feminist history pic.twitter.com/gf7IPkv0Rz — l (@abluntfoy) February 28, 2022 « Selena Gomez qui enlève ses chaussures pour présenter un prix aux SAG Awards : un moment dans l’histoire féministe », s’amuse un fan sur Twitter.

Et si l’on en croit d’autres photos de la soirée, Selena Gomez n’a pas été la seule à déchausser ses souliers escarpés : Nicole Kidman a également été aperçue pieds nus. Et la photo des deux stars réunies dans le soulagement et l’aise de s’être déchaussées devient déjà virale. Une révolution pédieuse serait-elle en marche ?

Nicole Kidman et Selena Gomez se saluent lors des SAG Awards le 27 février 2022 à Santa Monica. © Capture d’écran Twitter.

Le palmarès complet des SAG Awards 2022

Meilleure actrice : Jessica Chastain, dans The Eyes of Tammy Faye.

.@jes_chastain takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role 🤍 #sagawards pic.twitter.com/1aYCBzjjJL — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Meilleur acteur : Will Smith, dans King Richard.

Meilleure actrice dans une second rôle : Ariana DeBose, dans West Side Story.

Meilleur acteur dans un second rôle : Troy Jotsur, dans CODA.

Meilleur casting : CODA.

We're smiling from ear to ear 🤟 CODA receives the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards pic.twitter.com/bjy8LlVQiy — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Meilleure Performance féminine dans un téléfilm ou une mini-série : Kate Winslet, dans Mare of Easttown.

Meilleure performance masculine dans un téléfilm ou une mini-série : Michael Keaton, dans Dopesick.

Meilleure performance féminine dans une série dramatique : Jung Ho-yeon, dans Squid Game.

Ohhh Lee Jung Jae et Jung Ho Yeon remportent les prix du meilleur acteur et meilleure actrice dans une série dramatique pour Squid Game! Une première pour une série non anglophone!! ❤️🔥🔥🔥 #SAGAwards pic.twitter.com/9NfUPJLf6U — GoTmar (@Mgtkps) February 28, 2022

Meilleure performance masculine dans une série dramatique : Lee Jung-jae, dans Squid Game.

Meilleure performance féminine dans une série comique : Jean Smart, dans Hacks.

Meilleure Performance masculine dans une série comique : Jason Sudeikis, dans Ted Lasso.

Meilleure distribution dans une série dramatique : Succession.

Meilleure distribution dans une série comique : Ted Lasso.

À lire aussi : De Zendaya à Jacob Elordi, pourquoi le cast d’Euphoria règne sur la mode et la beauté

Crédit photo de Une : capture d’écran YouTube E! News.