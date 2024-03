Selena Gomez sort un nouveau blush hyper lumineux, le résultat est bluffant

Selena Gomez sait comment faire plaisir aux passionnés de beauté et aux fans de sa marque de cosmétiques Rare Beauty. Aujourd’hui, elle sort en France un nouveau produit qui fait d’ores et déjà le buzz sur les réseaux sociaux.

Fondée en 2020, Rare Beauty a très rapidement réussi à trouver son public. La marque n’a d’ailleurs pas tardé à s’imposer comme l’une des brands les plus lucratives de l’industrie, avec un chiffre d’affaire estimé à plus de 72 millions de dollars ! Mais Selena Gomez ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La chanteuse, actrice et gourou beauté n’a de cesse de mettre au point de nouveaux produits pour parfaire son offre. Aujourd’hui, sort d’ailleurs en France son nouveau blush, baptisé Soft Pinch Luminous Powder Blush.

https://www.tiktok.com/@ellhirst/video/7350437404211186952?q=blush rare beauty&t=1711449548243

https://www.tiktok.com/@cynth_pop/video/7350354878255893791?q=blush rare beauty&t=1711449548243

Une formule à mi-chemin entre le blush et l’enlumineur

Si vous connaissez un peu Rare Beauty, vous devez savoir que de nombreuses personnes aiment mélanger le blush liquide Soft Pinch avec l’enlumineur liquide Positive Light afin d’obtenir une bonne mine et un teint éclatant.

Depuis plusieurs années, les fans de la marque demandent d’ailleurs à Selena Gomez de créer un produit hybride capable de rassembler l’éclat obtenu avec l’enlumineur et les pigments incroyables dont le blush est doté. C’est aujourd’hui chose faite et la formule du nouveau Soft Pinch Luminous Powder Blush ne déçoit pas. Disponible en 6 teintes différentes, il s’estompe très facilement au doigt ou au pinceau et offre un effet léger et éclatant à la peau. 100% cruelty free et vegan, il est sans parabène, non comédogène et convient même aux peaux sensibles.

Un produit star des réseaux sociaux (et oui, ça va vite)

Sur TikTok, on peut déjà voir une centaine de vidéos qui mettent en scène ce nouveau blush qui vient à peine de sortir en France ! Ce que les gens aiment ? Leur couleur, vibrante et pigmentée qui s’accorde à de nombreuses carnations et leur aspect lumineux qui permet de ne pas avoir à appliquer un highlighter. Un produit qui ravira toutes les personnes qui ne jurent que par le look Clean girl !

https://www.tiktok.com/@rarebeauty/video/7350293553563618603?q=blush rare beauty&t=1711449548243

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.