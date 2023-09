Cette marque de cosmétiques hyper connue sort des produits bébé-friendly et c’est le début d’une nouvelle ère 

L’eczéma et le psoriasis sont des problématiques cutanées pouvant apparaître très tôt, notamment chez les bébés. Pour pouvoir les soulager efficacement, Typology a imaginé des soins de haute tolérance dédiés à toute la famille, et dont le score Yuka est de 100/100…

Le psoriasis et l’eczéma sont des maladies cutanées qui touchent un grand nombre de personnes incluant même les enfants. C’est en partant de ce constat que le fondateur de Typology, Ning Li s’est mis en tête de mettre au point une gamme composée de 3 soins (dont 2 sont compatibles avec la peau des plus petits), capable de répondre aux besoins spécifiques des peaux à tendance atopique ou psoriasique de toute la famille.

Au programme ? Un baume relipidant visage et corps qui offre une hydratation continue tout en renforçant la barrière protectrice de la peau. Idéal pour rééquilibrer le microbiome cutané, il laisse la peau souple et confortable. Son usage est adapté à toute la famille, femmes enceintes ou allaitantes et bébé dès la naissance.

Un concentré anti-squames, facilitant l’élimination des squames des peaux à tendance psoriasique. Utilisé en soin local, il apaise les sensations d’inconfort et permet de maintenir une hydratation continue tout au long de la journée. Ce dernier dispose d’une haute tolérance et est adapté aux adultes, adolescents, femmes enceintes et allaitantes sujettes au psoriasis.

Un concentré anti-démangeaison. Dédié aux peaux à tendance atopiques, sujettes à l’eczéma, ce dernier soulage les signes d’inflammations et aide à espacer les périodes de démangeaisons. Adapté aux femmes enceintes ou allaitantes et aux bébés dès la naissance, ce produit dispose d’une texture agréable et sa formule s’utilise même sur les paupières, une zone particulièrement fine et fragile.

Des produits sûrs

Pour permettre à cette gamme d’être utilisable par toute la famille, Typology a dû mettre en place une charte stricte pour l’élaboration de ses produits. Cette dernière comprend des tests sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. L’utilisation d’actifs dont le niveau de concentration est basé sur des études scientifiques prouvant leur efficacité. Une non-utilisation d’ingrédients dérivés de la pétrochimie, ou de silicones. Les ingrédients sont ainsi reconnus pour leur haute tolérance, même sur les peaux les plus fragiles, comme celle des enfants.

Quel est l’intérêt d’utiliser des soins pour toute la famille ?

Selon les études menées par l’Association France Psoriasis, le psoriasis serait héréditaire à hauteur de 40 %. Si les deux parents sont atteints, le risque pour l’enfant de développer un eczéma allergique atteint 80%, d’après l’Inserm. Si le caractère héréditaire de ces deux maladies cutanées n’est pas obligatoire, il est pourtant assez fréquent. Voilà pourquoi avoir la possibilité de partager rune routine de soin, basée sur l’hydratation et l’apaisement des démangeaisons, est idéal. Au-delà de représenter un véritable gain de temps et d’énergie pour les mamans, cette gamme permet également de faire quelques économies, en permettant de ne pas avoir à acheter des traitements multiples pour chaque membre de la famille.

Pourquoi les bébés ne peuvent pas utiliser les mêmes produits que l’adulte ?

Toute douce, la peau de bébé est également fine et fragile. Parce que son film hydrolipidique n’est pas encore totalement formé, l’épiderme est plus facilement agressé par les substances irritantes et sensibilisantes présentes dans les cosmétiques. Voilà pourquoi il est primordial d’utiliser sur la peau des plus petits, des produits doux et adaptés à ses besoins. Surtout si elle est atopique.

