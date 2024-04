J’ai testé ces gouttes bronzantes notées 100/100 sur Yuka et ma peau n’a jamais été aussi éclatante 

Obtenir un teint hâlé et glowy sans avoir à s’exposer. C’est la promesse de ces gouttes illuminatrices pour le visage de la marque Paí.

À mi-chemin entre le soin et le maquillage, les gouttes illuminatrices de Pai incarnent de véritables couteaux suisses cosmétiques. Teintées, elles s’appliquent sur l’intégralité du visage ou par petites touches en fonction des besoins de chacun. Le but ? Apporter un coup d’éclat au visage, comme lorsqu’on passe quelques heures au soleil. J’ai eu l’occasion de les tester et c’est un vrai coup de coeur. Voici pourquoi.

Une formule irréprochable

Si l’autobronzant est idéal pour obtenir une peau hâlée en quelques minutes, il ne tient malheureusement pas sur la durée. Par conséquent, il est difficile d’avoir bonne mine 365 jours par an. Heureusement, ce produit n’est pas le seul a sublimer le hâle tout en apportant de l’éclat. Les gouttes illuminatrices de Pai se chargent également de cette mission. Notées 100/100 sur Yuka (un fait de plus en plus rare), elles sont composées à 99,7% d’ingrédients d’origine naturelle.

Parce que la marque est consciente qu’une peau ne peut resplendir qu’en étant en bonne santé, elle a enrichi ses 3 teintes d’enlumineurs, d’actifs hydratants afin de prendre efficacement soin de l’épiderme tout en le mettant en valeur.

https://www.tiktok.com/@paiskincare/video/7299501473463880992?q=the impossible glow&t=1713874078504

Un produit, une infinité de possibilités

Ce que j’ai adoré en utilisant ces gouttes illuminatrices, c’est avant tout leur pluralité. Véritable gain de temps, elles incarnent la base de teint parfaite pour éclairer le visage et lui apporter ce glow naturel que l’on recherche avec tant d’ardeur. Un effet peau en pleine santé qu’aucun fond de teint ni anticernes ne permet d’obtenir.

Dans un second temps, ces gouttes peuvent s’appliquer comme un highlighter liquide classique, au niveau des pommettes, de l’arcade sourcilière ou encore de l’arc-de-cupidon. Elles éclairent ainsi les zones choisies du visage de façon très naturelle et permettent de contrôler les zones de brillance.

Enfin, elles peuvent s’utiliser par petites touches, sur les paupières par exemple pour éclairer le regard, au creux de l’oeil ou encore sur les lèvres pour parfaire un gloss ou un rouge à lèvres.

Si ce produit peut s’appliquer presque sur tout le visage sans crainte, c’est parce que sa formule est irréprochable et contient de l’acide hyaluronique, un actif cosmétique qui peut contenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Une aubaine pour toutes les peaux déshydratées comme la mienne….

https://www.tiktok.com/@all.yours.official/video/7275661564013759777?q=the impossible glow&t=1713874078504

Découvrez The Impossible Glow de Pai

