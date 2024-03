Mais pourquoi les Français se protègent-ils toujours aussi mal du soleil ?

D’après l’Institut National du Cancer, les cas de cancers de la peau auraient triplés entre 1990 et 2023. Et si on pensait que la prévention commençait doucement à faire effet sur les citoyens Français, une récente étude prouve le contraire.

Appliquer de la crème solaire est un geste quotidien à adopter été comme hiver, jours de pluie inclus. Malheureusement, il semblerait que de nombreux Français se montrent encore réfractaires à adopter ce geste de prévention du cancer de la peau et c’est une étude menée par La Fédération Des Entreprises de la Beauté (FBEA), en partenariat avec Opinionway qui l’a révélé.

Publiée le 8 mars dernier, cette dernière affirme que si 9 personne sur 10 estiment que la crème solaire est un outil indispensable lorsqu’il est question de protéger sa peau du soleil, peu d’entre eux passent de la théorie à la pratique… Et c’est vraiment problématique. 39% d’entre eux pensent que malgré les recommandations, ils n’en n’ont pas besoin. 46% sont des hommes et des jeunes entre 25 et 34 ans.

Une bonne connaissance des risques malgré tout

Ce qui est assez étonnant, c’est que les Français sont plutôt bien renseignées concernant les risques liés au soleil. 79% d’entre eux veulent se protéger des coups de soleil, 76% veulent éviter les pathologies cutanés et 53% préfèrent limiter le vieillissement de leur épiderme. Un paradoxe qui surprend même Emmanuel Guichard, directeur délégué de la FEBEA :

« Ces chiffres révèlent un paradoxe important : d’un côté, une très forte conscience collective des risques d’une exposition aux UV pour la santé, de l’autre, un manque de rigueur dans le suivi des recommandations des autorités de santé pour se protéger ».

Pourquoi sommes-nous si peu à nous protéger sérieusement ?

D’après la même études, 3 choses freineraient les Français lorsqu’il est question d’utiliser de la crème solaire régulièrement et assidûment. Dans un premier temps, la composition des SPF questionnerait. 59% aurait peur de l’impact de certains ingrédients controversés sur leur santé. 57% des Français trouvent que les protections solaires sont bien trop chères. La troisième raison serait l’impact écologique des crèmes sur les fonds marins et sur l’environnement de manière générale.

Chez les jeunes de 25 à 34 ans, ce serait la crainte de ne pas bronzer qui serait la cause d’une utilisation encore trop peu fréquente de crème solaire. Preuve qu’il y a encore beaucoup de prévention à faire afin de limiter la désinformation et de permettre à tous ces Français d’adopter au quotidien les bonnes pratiques qui leur sauveront peut-être la vie…

