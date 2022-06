Les dermatos détestent les SPF en aérosols et voilà pourquoi

Si porter de la protection solaire est capital afin de préserver la santé de la peau, le contenant, lui aussi, a toute son importance.

Considéré comme une déclinaison pratique et facile à utiliser de la classique crème solaire, le SPF en spray a de plus en plus le vent en poupe surtout auprès des parents d’enfants en bas âge. Mais malgré sa popularité, il n’est que très peu apprécié des dermatologues et autres professionnels de la peau. Pourquoi ? La raison est très, très simple.

Le marché des soins solaires devrait atteindre environs 228,6 millions de livres sterling en 2022 (soit 264,7 millions d’euros) selon Mintel, une plateforme d’étude des marchés. Un chiffre impressionnant, qui traduit la compréhension commune de l’importance de protéger sa peau du soleil. Malheureusement, toutes les protections solaires ne se valent pas ! La chimiste cosmétique Michelle Wong a récemment fait le buzz sur TikTok en révélant ce qui la dérange dans les solaires à aérosols.

« Le problème avec ceux-ci est qu’ils contiennent beaucoup de propulseurs, qui sont des gaz liquéfiés. »

Appelés propane, butane, isobutane ou hydrocarbure, ces gaz permettent d’expulser le produit de la bouteille. Le problème c’est qu’il est difficile de quantifier la dose de propulseur diffusée sur l’épiderme pendant l’application. Pire : on ne saurait pas exactement quelle quantité de protection solaire est appliquée sur la peau… D’autant que ce type de format peut facilement s’évaporer en cas de vent. Bref… l’aérosol est bien pratique mais il ne convient pas vraiment à ce type d’utilisation.

Le Docteur Walayat Hussain, dermatologue consultant et porte-parole de la British Skin Fondation valide cette théorie auprès de Refinery29 Us :

« Outre les quantités appliquées, le vent est un problème. Il existe en fait une autre étude sur les écrans solaires pulvérisés et le vent qui a révélé que vous perdez 32 à 79 % de l’écran solaire pulvérisé par vent de 10 km/h, et 28 à 93 % par vent de 20 km/h. Ces conditions sont considérées comme des vents légers et modérés. »

Nous voilà bien !

Photo de Armin Rimoldi

Quels sont les formats les plus sûrs ?

Vous l’aurez compris, les aérosols ne sont pas les plus appréciés, en revanche, une bonne crème solaire, sous forme de lotion, par exemple, ou encore une huile (accompagnée d’une forte protection) s’appliquent très facilement. Il est donc plus facile pour nous de quantifier la juste dose de produit sur la peau.

Les sticks sont également plutôt aisés à manier mais leur formule, souvent grasse et occlusive, peut faire fuir les peaux les plus réactives, mixtes ou grasses. Et utiliser un stick sur tout le corps… Ce n’est pas vraiment pratique, disons-le.

Dans tous les cas, pour vous assurer d’appliquer la juste quantité de produit, vous pouvez aussi utiliser des patchs colorés, dont on vous parlait dans un précédent article, dont la couleur violette se ravive lorsque la peau n’est plus protégée des UV.

Bref… il y a d’autres alternatives, même s’il est vrai que le format aérosol est inégalable en termes de praticité.

Crédits de l’image de une : @cottonbro