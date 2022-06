5 parties insolites du corps où il ne faut pas oublier d’appliquer son SPF (et pourtant ça nous arrive tout le temps)

Jambes, bras, ventre, épaules… S’il on vous parle régulièrement de l’importance d’appliquer religieusement du SPF pour protéger votre peau des dégats du soleil, ce que l’on ne vous a pas dit c’est qu’il y a des parties insolite du corps que l’on a toutes tendance à oublier. Les voici !

Notre répartition de la crème solaire s’avère très inégale. Il y a des parties du corps que l’on se fait un honneur de recouvrir de SPF et d’autres qui nous semblent moins importantes, selon une grille de critère qui nous est totalement arbitraire. En réalité, il faut savoir qu’un coup de soleil peut toucher les plus infimes parties du corps quels que soit le type de peau. En cette forte période de canicule, voilà un petit reminder de tous les endroits auxquels il sera important de penser au moment où vous vous exposerez.

Le cuir chevelu

Se mettre de la crème sur le cuir chevelu, en voilà une drôle d’idée. Et pourtant… Le dessus de notre tête fait partie des endroits les plus exposés de notre corps (surtout quand on ne porte pas de chapeau, de bob ou de casquette). Mais doit-on pour autant y appliquer de la protection solaire ? Eh bien la réponse est oui ! Mais comment se protéger sans avoir instantanément les cheveux gras ? Sarah Akram, une experte en soins du visage et esthéticienne a trouvé la solution pour Byrdie :

« Il existe des écrans solaires en spray ou en brouillard conçus pour la protection du cuir chevelu et des cheveux. »

Ok, mais est-ce suffisant pour autant ? La réponse est malheureusement non ! Vu qu’on a tendance à oublier d’en appliquer à nouveau, il se peut qu’au bout de quelques heures, le cuir chevelu soit à nouveau a nu face au soleil. Dans ce cas un chapeau sera nécessaire, et s’il est tissé, c’est encore mieux car les textiles tissés laissent moins passer la lumière d’après les informations recueillies sur le site de la Fondation Contre le Cancer.

Les oreilles

Si vous n’avez pas les cheveux courts, il y a de fortes chances que les oreilles ne fassent pas partie des endroits de votre corps auxquels vous pensez quand vous appliquez de la crème solaire. Pourtant, les rayons se font un plaisir de taper directement sur vos lobes, votre helix ou encore sur la partie externe de vos oreilles. Parce que c’est une partie du corps où la peau est relativement fine, il est important de la protéger en appliquant un SPF 50 toutes les heures si vous vous exposez entre 12h et 16h. Au-delà de cette période, vous pouvez étendre l’application à toutes les 2 heures.

Vous vous situez dans un endroit où le soleil est timide ? Souvenez-vous, que ça ne diminue pas le risque encourus pour votre peau. Il se trouve, par exemple, que la Bretagne fait partie des régions où il y a le plus de cas de cancers de la peau en France, d’après les propos du docteur Olivier Dubreuil, cancérologue recueillis par Medsite…

Les pieds et les mains

Les mains et les pieds sont les zones les plus touchées par les taches pigmentaires dues au soleil. Mais pourquoi ici et pas ailleurs ? La réponse est très simple : 1. parce que se sont les zones où le SPF part le plus vite à cause des baignades et 2. parce qu’on oubli très souvent de mettre de la protection dessus. Pour éviter les coups de soleil, même lorsque vous n’allez pas à la plage, appliquez votre SPF au sortir de la douche sur tout votre corps comme si vous appliquiez de la crème hydratante. Ce geste va vous offrir une première protection contre les UV. Et évidemment après chaque baignade, n’oubliez pas d’en remettre !

Les plis du corps

Dans le cou, au niveau des genoux, des aisselles, du maillot ou encore du plis des fesses… Il existe des tas de zones qu’on ne pense pas forcément à couvrir lorsqu’on s’expose. S’il n’est pas toujours facile d’appliquer correctement de la protection solaire une fois arrivée à la plage, Leila Aalam, une esthéticienne de stars conseille, toujours dans les pages de Byrdie de le faire avant d’aller à la plage dans la tranquillité de votre salle de bain. Le but ? Pouvoir couvrir toutes les zones sans avoir à vous presser ni à oublier un pli qui finira rouge écarlate à la première heure d’ensoleillement…

La bouche et les paupières

Comme on vous le disait dans un précédent article, les lèvres sont particulièrement sensibles aux UV. La raison ? La peau qui les recouvre est très fine et elle a du mal à produire de la mélanine. Une théorie confirmée par le dermatologue Corey L. Hartman au magazine Allure :

Les lèvres sont protégées par une peau qui est plus fine que celle qui recouvre le reste du corps, et elles produisent peu de mélanine, [un pigment biologique] qui aide à fournir une protection naturelle contre les rayons UV.

Pour les protéger du soleil, il existe aujourd’hui d’autres alternatives que le stick à lèvres effet bouche de skieur. Incolores, ces formules sous forme de baume sont là pour vous donner la liberté d’en remettre facilement et n’importe où. Evidemment, vous pouvez également utiliser votre crème solaire classique ! Dans tous les cas rappelez vous qu’une bonne protection de cette zone passe avant tout par la régularité de l’application, comme le rappelle le docteur Hartman :

Appliquez le produit au moins 15 minutes avant de sortir et mettez-en de nouveau après avoir transpiré, vous être baigné, ou avoir mangé ou bu, puisque ça peut toucher à l’intégrité de votre SPF.

Crédits de l’image de une : @Photo de Caique Silva.

