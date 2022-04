Vos lèvres aussi ont besoin d’être protégées du soleil, faites des bisous au SPF !

Les lèvres sont souvent les grandes oubliées de la protection solaire. Pourtant, elles aussi peuvent souffrir des dégâts liés aux UV.

Si appliquer de la crème sur son corps et son visage avant une exposition au soleil est plus ou moins rentré dans les moeurs — selon un sondage de la FEBEA en partenariat avec OpinionWay, en 2021, 79% des Français utilisaient une protection solaire avant de lézarder sur un transat —, certaines zones de la peau, de par leur finesse et leur fragilité, méritent toute notre attention. C’est notamment le cas des lèvres, qui ne sont pas naturellement protégées contre les coups de soleil.

Pourquoi faut-il protéger ses lèvres du soleil ?

Les lèvres sont recouvertes d’une couche de peau particulièrement sensible aux UVA et aux UVB, et le risque de coup de soleil est élevé. Au magazine Allure, le dermatologue Corey L. Hartman explique :

Les lèvres sont protégées par une peau qui est plus fine que celle qui recouvre le reste du corps, et elles produisent peu de mélanine, [un pigment biologique] qui aide à fournir une protection naturelle contre les rayons UV.

Un coup de soleil sur la bouche se caractérise par une sensation de tiraillement, une rougeur et l’impression que ses lèvres se sont transformées en radiateur électrique tant elles irradient la chaleur. Dans le cas d’une brûlure plus sévère, des tuméfactions et des ampoules peuvent aussi apparaître, tout comme une décoloration persistante sous forme d’hyperpigmentation.

Mais bien plus inquiétant, « un mauvais coup de soleil sur les lèvres, tout comme sur d’autres parties du corps, peut entraîner un risque accru de cancer de la peau », explique le médecin. « Je vois des patients avec des excroissances cancéreuses de la peau sur les lèvres, y compris le mélanome, qui est la forme la plus mortelle », confie-t-il à notre consœur.

Comment prévenir les coups de soleil sur les lèvres ?

Au quotidien, une solution efficace pour protéger les lèvres des rayons UV consiste à appliquer régulièrement de l’écran solaire sur sa bouche. Selon ses préférences et ses activités du jour, on peut utiliser son soin solaire quotidien ou opter pour un baume à lèvres — transparent ou coloré — ou un stick spécial zones sensibles.

Comme le rappelle le docteur Hartman, quel que soit le produit, c’est la méthode d’application et la régularité qui jouent :

Appliquez le produit au moins 15 minutes avant de sortir et mettez-en de nouveau après avoir transpiré, vous être baigné, ou avoir mangé ou bu, puisque ça peut toucher à l’intégrité de votre SPF.

Pour rappel, un SPF 30 protège contre 97% des UVB, tandis qu’un SPF 50 bloque environ 98% des UVB. L’indice de protection solaire doit être choisi en fonction de la sensibilité de sa peau au soleil et de son programme du jour, mais si on ne peut que vous conseiller d’opter toujours pour la valeur la plus haute, et encore plus si vous avez une peau claire.

Crédit photo image de Une : KoolShooters sur Pexels