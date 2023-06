Avec le retour des jupes, des shorts et des robes estivales, vient également la sensation désagréable de frottements entre les cuisses. Et évidemment, elle n’arrive pas seule puisque brûlures, irritations et rougeurs sont parfois également au rendez-vous… Mais comment éviter ça ?

C’est tout a fait normal d’avoir les cuisses qui se touchent et se frottent. D’ailleurs, c’est un phénomène plutôt fréquent pouvant toucher tous les corps. Malheureusement, il arrive que les frottements, mêlés à la transpiration, créent une irritation, voire une brûlure plus ou moins intense, surtout durant les saisons chaudes du printemps et de l’été. Heureusement, il existe quelques astuces et techniques qui peuvent servir de solution. La preuve par trois.

Comment prévenir les irritations dues à des cuisses qui frottent ?

En misant sur les bons sous-vêtements

Ce qui crée le phénomène de friction pouvant engendrer des irritations, c’est l’association de la transpiration avec le frottement de la peau nue. Voilà pourquoi certaines personnes trouvent leur salut dans l’utilisation de shorty ou de cyclistes. À porter seuls ou en dessous de robes et de jupes, ces derniers limitent les frictions, maintiennent la zone au sec et permettent ainsi de rester confortable toute la journée.

En appliquant une crème anti-frottements

Les personnes qui pratiquent beaucoup de course à pied la connaissent souvent : la crème Nok anti-frottement de la marque Akileïne. Les marathoniens et marathoniennes l’utilisent notamment sur leurs pieds pour prévenir les ampoules, ou sur leurs tétons contre les irritations. Eh bien cette crème pour les accros au running fait aussi des miracles lorsqu’elle est appliquée à l’intérieur des cuisses pour empêcher qu’elles ne brûlent à cause du frottement. On la trouve facilement dans les magasins de sport ainsi qu’en parapharmacie.

Dans le même genre, la crème isolante et réparatrice Bariéderm d’Uriage (un best-seller) permet également d’empêcher d’avoir les cuisses qui brûlent au printemps et en été. Elle a l’avantage de s’utiliser aussi bien en prévention qu’en réparation, quand les dégâts ont déjà commencé.

En n’oubliant pas l’huile

Certains pourraient penser que la crème anti-frottement suffit, eh bien non. En réalité, il faut la supplémenter avec une huile végétale comme le monoï ou avec un peu de vaseline. Le but ? Soutenir la barrière hydrolipidique de la peau et faire en sorte qu’elle soit la plus étanche possible face aux frottements de la peau.

Et le talc, ça marche ?

Saupoudrer du talc et/ou de la fécule de maïs pour prévenir les brûlures et irritations dues aux cuisses qui frottent, ça marche ? La réponse est oui ! C’est en tout cas une technique à essayer si vous en avez qui traîne chez vous. Malheureusement, c’est une solution qui ne fonctionne qu’à court terme, puisque le talc dispose d’une capacité d’absorption limitée. La seule solution : que vous puissiez être en mesure d’en ré-appliquer au fil de la journée.

Que faire lorsque les cuisses sont déjà irritées ?

Malheureusement, il y a des jours où la prévention ne marche pas forcément et où le frottement a raison de la peau de l’inter-cuisse. Résultat ? Ça brûle, ça saigne même parfois et surtout, c’est assez gênant sur plusieurs jours. Que faire dans ces cas-là ? La première chose à faire, c’est bien sûr de nettoyer la zone avec un antiseptique.

Une fois sèche, il vous suffit d’appliquer une crème émolliente afin de calmer l’irritation et les démangeaisons. Le tout, en reconstruisant la barrière protectrice de l’épiderme. L’aloé vera, réputée pour ses vertus calmantes est également une bonne solution. À condition que son gel soit 100% naturel.

Après quelques jours de ce traitement, vous verrez, la gêne ne sera plus qu’un lointain souvenir. Malgré tout, il est possible que vous rencontriez cette problématique à nouveau, alors n’hésitez pas à agir en prévention en gardant toujours près de vous un gel anti-frottement.

Et vous, avez-vous d’autres astuces pour prévenir les incendies entre les cuisses ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.