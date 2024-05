Cuisses qui se frottent : ce stick anti-frottements est le meilleur du marché

Chaque fin de printemps et début d’été, c’est le même problème : les frottements entre les cuisses créent des irritations et des sensations d’inconforts. Résultat : on finit par porter des pantalons simplement pour éviter ce phénomène. Heureusement, de nombreux baumes existent afin de limiter ce problème. Et celui dont on va vous parler est, selon nous, le meilleur du marché.

Les températures grimpent. C’est donc le moment de ressortir les robes, les jupes et les shorts afin de rester au frais tout au long de la journée. Malheureusement, cette sensation de bien-être n’est que de courte durée lorsqu’on a les cuisses qui se frottent. Même si c’est un phénomène tout à fait normal et naturel, au bout de quelques heures, voire quelques minutes pour certaines, la peau est tellement irritée qu’un incendie pourrait s’y déclencher.

Mais que faire ? Si le talc fonctionne, ses effets ne sont malheureusement que de courte durée. Autre solution : porter des cyclistes sous ses robes ou ses jupes afin qu’il y ait un tissu qui protège la peau. Pas très pratique en cas de fortes chaleurs. Pour que les frottements ne créent plus d’irritation, la meilleure option reste les produits anti-frottements. Et le stick First Aid Beauty est celui qui remplit le mieux sa mission.

Un baume qui crée une résistance face à la transpiration

La particularité de ce baume, c’est qu’il permet, une fois sur la peau, de créer un bouclier résistant à la transpiration. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est la transpiration, bactérienne, qui, en complément d’un phénomène de friction, va mener à une irritation cutanée. Formulé avec du beurre de karité (améliorant l’étanchéité de la barrière cutanée) et de l’avoine colloïdale (calmante et apaisante), il est non collant et sans résidus.

On peut évidemment l’appliquer entre les cuisses (sa principale fonction) mais aussi au niveau des aisselles, de l’aine et sur tous les endroits où l’on peut se sentir irritée. L’avantage, c’est qu’une fois sur la peau, on ne le sent plus et parce qu’il a spécialement été imaginé pour être utilisé sur tous les types d’épidermes, même les plus sensibles, il dispose d’une haute tolérance. Vous pourrez donc l’utiliser sans crainte…

Shoppez le baume anti-frottements de First Aid Beauty

