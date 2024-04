Anti-âge : le rétinal est-il le nouveau rétinol ?

Alors que l’Union européenne va interdire les soins visage à base de retinol concentré à plus de 0,3 %, les marques proposent déjà des alternatives de la famille des rétinoïdes particulièrement intéressantes. Comme The Ordinary avec sa nouvelle Émulsion de Rétinal 0,2 %. On fait le point avec leur directeur scientifique.

Si vous n’y connaissez rien en matière de rétinoïdes, Madmoizelle a posé quelques questions au directeur scientifique de The Ordinary, Pruvdi Kaa, car la marque propose plusieurs produits à petit prix à base de cette famille de principes actifs plus que reconnus. Elle vient d’ailleurs de sortir un nouveau soin, l’Émulsion de Rétinal 0,2 %, qui échappe à la nouvelle législation européenne. Décryptage pour tenter de comprendre si le rétinal pourrait devenir le nouveau rétinol, et surtout comme l’utiliser au mieux pour bénéficier de son action anti-âge sans s’abîmer la peau au passage.

Interview de Pruvdi Kaa, directeur scientifique de The Ordinary

Madmoizelle. Avez-vous entendu parler du changement de législation en Europe autour du Rétinol qui ne pourra plus être concentré à plus de 0,3% pour les produits visages ? Cette Émulsion de Rétinal 0.2% permet-elle de contourner cela ?

Pruvdi Kaa. Oui, l’Union Européenne introduit une nouvelle législation en 2024 sur la base des conseils du Comité Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs. Ces restrictions concernent le rétinol et les esters de rétinyle tels que le palmitate de rétinyle. Le rétinal n’est donc pas soumis à ces nouvelles réglementations.

Qu’est-ce que le rétinal ? Qu’est-ce qui le différencie dans la famille des rétinoïdes ?

Le rétinaldéhyde est un dérivé de rétinoïde/vitamine A bien étudié qui aide à cibler l’apparence des rides et ridules, la rugosité de la peau, l’homogénéité du teint et l’éclat de la peau. Les rétinoïdes doivent être convertis en leur forme bioactive une fois appliqués, afin d’apporter des bénéfices à la peau.

Alors que le rétinol doit subir deux conversions, le rétinaldéhyde n’est qu’à une étape de conversion de la forme la plus directe de la vitamine A, ce qui permet de délivrer plus efficacement la forme de la molécule qui apportera des bienfaits à la peau.

Le rétinal est-il moins irritant que le rétinol ? Doit-on y habituer progressivement la peau, comme c’est recommandé avec le rétinol ? À quelle fréquence recommandez-vous de l’utiliser ?

Le rétinol et le rétinal ont tous deux un potentiel d’irritation modéré. L’irritation dépend de multiples facteurs tels que la formulation, la concentration, etc. Il est donc difficile de dire si l’un est plus irritant que l’autre. L’irritation dépend également de la peau de la personne qui l’utilise.

Notre Émulsion de Rétinal 0,2 % est le rétinoïde le plus puissant que nous proposons actuellement et il est destiné aux utilisateurs expérimentés de rétinoïdes. Par conséquent, si vous utilisez des rétinoïdes pour la première fois, nous vous recommandons vivement de commencer par la concentration la plus faible possible (vous pouvez explorer nos formules contenant du rétinol ou du Granactive Rétinoïde, par exemple), et d’augmenter progressivement la concentration si nécessaire. Lorsque vous intégrez l’Émulsion de Rétinal 0,2 % à votre routine, nous vous recommandons d’effectuer un test cutané.

Quels bénéfices peut-on attendre de l’usage de cette Émulsion de Rétinal 0.2% ?

Ce produit offre une forte concentration de rétinaldéhyde pour le soutien des signes de l’âge. Cette formule aide à améliorer la fermeté et le rebondi de la peau, à affiner la texture de la peau et à unifier le teint, tout en renforçant la luminosité de la peau. Elle réduit également l’apparence des taches pigmentaires sombres et aide à améliorer l’apparence des rides et ridules, y compris les pattes d’oie, les rides du lion et les rides du front.

Y a-t-il un âge avant lequel il n’y a pas d’intérêt à utiliser de rétinoïdes ?

Les peaux jeunes qui ne présentent aucun signe de vieillissement n’ont pas vraiment besoin d’utiliser des rétinoïdes dans l’immédiat. Nous pensons que pour une peau jeune, moins c’est mieux, et qu’il est préférable d’adopter une routine simple qui se concentre sur l’hydratation et le soutien de la barrière cutanée. La plupart des gens commencent à voir les premiers signes de vieillissement vers le milieu ou la fin de la vingtaine, lorsque les rides et ridules commencent à se former, mais chacun aura une relation unique avec le vieillissement en fonction de facteurs internes et externes. La chose la plus importante à considérer est le SPF, car c’est la première cause du vieillissement de la peau. Il est donc essentiel de trouver un produit qui réponde à vos besoins et qui soit confortable à porter tous les jours !

Peut-il être intéressant d’utiliser ce produit si on a de l’acné ? Pourquoi ?

Ce produit n’est pas un traitement contre l’acné et les personnes préoccupées par l’acné devraient consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils supplémentaires.

Toutefois, si les marques post-acnéiques vous préoccupent et que vous avez l’habitude d’utiliser des rétinoïdes, ce produit aidera à cibler l’homogénéité du teint, y compris les taches foncées.

Émulsion de Rétinal 0,2 % — The Ordinary — 21 € les 15 ml.

