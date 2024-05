Ce que j’aurais aimé savoir avant de commencer à appliquer du rétinol 

Le rétinol fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Anti-âge exceptionnel, il a également beaucoup d’autres vertus. Le problème, c’est qu’on ne sait généralement pas l’utiliser correctement. Voici ce que j’aurais aimé savoir avant de commencer à en appliquer.

Le rétinol est au coeur de toutes les conversations beauté. Tantôt utilisé à des fins anti-âge, tantôt pour redéfinir le grain de peau ou encore pour lutter contre l’acné et ses cicatrices… C’est un actif multitâches qui offre de beaux résultats sur la peau… Mais il y a quand même quelques petites choses à savoir avant de l’utiliser, histoire d’éviter les mauvaises surprises. En voilà quelques-unes.

Le rétinol peut créer de violentes irritations cutanées

Le rétinol est un actif irritant et asséchant pouvant causer des irritations cutanées. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est déconseillé aux peaux sensibles ou atopiques. Mais les autres types d’épidermes peuvent également expérimenter ces problématiques, similaires à une dermatite de contact légère. Et ce, pendant 4 à 6 semaines, le temps que la peau s’habitue. Mais pourquoi ? Car le rétinol est un actif resurfaçant qui agit sur les couches les plus superficielles de l’épiderme mais également en profondeur. Agissant sur les cellules mortes, la peau est comme exfoliée, elle est donc plus sensible à son environnement, ce qui l’irrite. Au fur et à mesure des jours, la peau accumule des « récepteurs rétinoïdes » (des protéines que l’on trouve naturellement dans la peau et qui aide le rétinol à agir). Ces récepteurs permettent au rétinol d’agir et favorisent la tolérance cutanée au fil des jours.

Il peut être appliqué de différentes façons

Si, comme moi, vous sentez que votre peau tolère mal le rétinol, sachez qu’il existe une méthode baptisée le rétinol sandwich, permettant d’améliorer la tolérance cutanée. Il suffit donc d’appliquer une couche de crème hydratante dédiée à votre type de peau, puis un sérum au rétinol, pour finir avec une autre couche de crème hydratante. De ce fait, les effets du rétinol seront moins irritants pour la peau, mais vous profiterez tout de même de ses bénéfices.

Il peut donner lieu à une purge de la peau

Lorsqu’on commence son traitement au rétinol, certaines peaux peuvent expérimenter une forme de purge. Heureusement, ça n’arrive pas à tout le monde, mais si c’est votre cas, sachez que c’est complètement normal. Le rétinol permettant de nettoyer les pores en profondeur et d’accélérer le processus naturel de renouvellement cellulaire, il ferait également remonter les imperfections à la surface. Comment ? En décollant les cellules mortes plus rapidement de la surface de la peau et en engendrant ainsi une poussée de sébum et l’apparition de boutons. Heureusement, ce phénomène ne dure pas. En moyenne, les personnes étant touchées par cette problématique constatent une amélioration entre 4 et 8 semaines après son apparition… Un peu de patience.

Le rétinol peut rendre les yeux secs

On en parle peu et pourtant, c’est un autre phénomène qui existe bel et bien. Lorsqu’on a naturellement les yeux un peu secs, comme moi, appliquer du rétinol sur la zone fine et fragile du contour de l’oeil peut engendrer encore plus de sécheresse oculaire. Le rétinol est un actif qui inhibe les glandes sébacées afin qu’elles sécrètent moins de sébum. Il aurait également le même effet sur les glandes de Meibomius, servant à sécréter du meibum, un corps gras qui s’ajoute aux larmes afin que ces dernières puissent maintenir la cornée lubrifiée. Le problème, c’est que le rétinol vient assécher ces glandes et même parfois les boucher, ce qui peut engendrer des gonflements ou un phénomène d’oeil sec. Heureusement, ça n’arrive pas à tout le monde, mais il faut quand même le savoir ! Si c’est votre cas, prenez tout de suite rendez-vous avec un ophtalmologiste ou avec votre médecin généraliste. Et évidemment, stoppez l’utilisation du rétinol.

https://www.tiktok.com/@askyourderma/video/7134261924224601345?q=rétinol dry eyes&t=1714818084281

Mon combo idéal

Ayant une peau très sensible, j’alterne entre un sérum au rétinol pour avec 0,2% d’actif de la marque Vichy et une crème de la marque Indie Lee, contenant du rambutan, un ingrédient capable d’imiter les effets du rétinol sur la peau. Lorsque ma barrière hydrolipidique est étanche, j’utilise le sérum entre deux couches de crème hydratante afin d’en tirer tous les bénéfices, sans que ma peau ne brûle et ne tiraille le lendemain.

Si cette dernière est déjà sensibilisée, dans ce cas je préfère appliquer ma crème de secours, au rambutan. Cette dernière dispose d’une texture riche qui enveloppe immédiatement la peau pour un maximum de confort. Toute douce, elle agit en profondeur pour lisser le grain de peau, affiner les pores mais aussi et surtout agir sur toutes mes petites rides et ridules. Enrichie en squalane, elle apporte du rebond à l’épiderme et ne provoque aucune irritation. Une vraie arme secrète !

