Ce que j’aurais aimé savoir avant de commencer la skincare coréenne

Vous souhaitez tester des produits de soins coréens ? Avant de le faire, vous allez peut-être trouver notre témoignage interessant à prendre en compte.

La skincare coréenne a définitivement le vent en poupe ces dernières années. Certains ont même totalement abandonné les produits de beauté classiques pour mettre en place une routine composée de produits 100% made in Korea. Vous n’avez pas encore passé le pas mais vous souhaitez le faire, ? Je l’ai fait il y a quelques mois et voici tout ce que j’aurais aimé savoir avant d’acheter n’importe quel sérum à la bave d’escargot repéré au fil de mes scrolls sur TikTok.

La skincare coréenne n’est pas toujours clean

Si vous faites attention à votre peau et plus largement à votre santé, vous devez alors être le genre de personne à inspecter la liste INCI de vos produits de beauté à la loupe. Autant vous le dire tout de suite, vous allez parfois être surpris lorsque vous allez découvrir la liste d’ingrédients de certains produits coréens. Même si leur packaging semblent comporter tous les éléments pouvant rappeler l’iconographie des produits clean, ils ne le sont malheureusement pas toujours. Perturbateur endocriniens, polluants éternels, ingrédients non autorisés dans l’Union Européenne… Les produits coréens peuvent comporter de nombreux éléments qui peuvent mettre à mal la peau et plus largement la santé. Evidemment, ça n’est pas le cas de tous les produits coréens ! Mais gardez tout de même l’oeil ouvert !

La skincare coréenne n’est pas toujours meilleure pour la peau que les autres

Parce que chaque peau a des besoins particuliers, il est difficile de savoir comment cette dernière va réagir face à un nouveau produit ou une nouvelle routine. Et si certains produits de beauté coréens ont bonne réputation, votre épiderme peut parfois mal les tolérer et réagir en se déshydratant, en laissant apparaître certaines imperfections ou encore en développant une mixité qui n’existait pas jusque-là. Pour rapidement voir les signes et stopper le produit qui peut poser problème, il est important de tester un cosmétique à la fois pendant un certain temps et d’observer les différentes réactions de la peau Si vous constatez que cette dernière change de texture, dans ce cas mieux vaut arrêter le produit en question et repartir sur une routine sécurisante.

La skincare coréenne comporte des ingrédients parfois peu communs

La skincare coréenne comporte de nombreuses matières premières que nous avons peu ou pas utilisé dans la cosméto européenne. Résultat ? Nos peaux n’ont pas forcément eu l’occasion de s’habituer à celles-ci ce qui peut engendrer l’apparition de rougeurs, de sécheresse et d’autres réactions cutanées. Pour éviter que ce phénomène survienne sur votre visage, il est toujours conseillé d’appliquer dans un premier temps le ou les nouveaux produits au coeur du poignet et d’attendre 24h à 48h tout en observant les réactions de la peau. S’il n’y en a pas, vous pouvez alors utiliser le produit sans problème sur votre visage.

