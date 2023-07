Nous arrivons déjà à la troisième démarque des soldes. Pour pouvoir profiter pleinement des réductions et tester de nouvelles pépites beauté, voici un florilège des produits remisés disponibles chez Sephora.

Lorsque la troisième démarque arrive, c’est le signe que c’est le moment de remplir son panier de vraies bonnes affaires mode, mais aussi beauté. Et ça tombe bien, le e-shop de Sephora est rempli de produits de beauté stars qui ont le potentiel de devenir vos cosmétiques de référence. Alors pourquoi s’en priver ?

Nettoyant pour le corps de Drunk Elephant

Ce nettoyant exfoliant est le produit parfait pour l’été. Avec ses perles de bamboo, il retire les cellules mortes et affine le grain de peau afin d’éviter l’apparition de poils sous peau et d’imperfections. Le tout, sans retirer le bronzage !

Ice roller de Sephora

Pour une soirée de self-care ou simplement pour réveiller son teint tous les matins avant de débuter sa routine beauté… Ce roller rafraîchissant peut-être utilisé en toute circonstance. À placer au frigo, il défatigue la peau en un clin d’oeil et booste la micro-circulation du sang.

Coffret démaquillage de Dior

Le démaquillage et le nettoyage de peau sont deux activités à prendre très au sérieux puisque ce sont elles qui permettent à l’épiderme de se régénérer correctement pendant la nuit. Voilà pourquoi adopter un rituel de haut vol est plus que recommandé et ça tombe bien, puisque parmi les soldes, se cache un coffret Dior comprennent un nettoyant yeux et lèvres bi-phasé, une eau démaquillante et une mousse purifiante. T

Coffret Flower by Kenzo de Kenzo

Le parfum sensuel Flower By Kenzo est décliné cette fois-ci dans un coffret à ses couleurs. On y retrouve évidemment le jus fait de muscs blancs et de vanille, baies roses et rose Damascena mais aussi un savon pour le corps et une crème pour les mains.

Fond de teint de Tom Ford

EHydratant, longue de tenue et pourtant toujours aussi mat… Le fond de teint Traceless de la marque Tom Ford est (enfin) en soldes. Avec une couvrance modulable, il conviendra aussi bien aux personnes souhaitant un look naturel que travaillé.

Shampoing sec de Virtue

S’il ne devait rester qu’un shampoing sec sur le marché de la cosméto d’aujourd’hui, ce serait celui-là. Léger, il ne laisse aucune trace blanche et redonne du volume en racines. Rafraîchissant, il permet d’espacer davantage les shampoings tout en purifiant le cuir chevelu pour ralentir la production de sébum.

Coffret corps et visage de Aid First Beauty

Tous les produits indispensable pour le visage et le corps de la marque First Aid Beauty sont ici assemblés dans un coffret soldé. De l’Ultra Repair Cream pour le corps, à l’exfoliant corporel anti-imperfections en passant par le contour des yeux au rétinol ou la crème visage à l’eau de coco… Tout y est ! De quoi prendre soin de vous de la tête au pied sans avoir à casser votre P.E.L.

Correcteur de Charlotte Tilbury

Cet anticernes et correcteur, illumine la zone du contour des yeux sans la déshydrater grâce à une formule riche en actifs hydratants. Son éponge intégrée, quant à elle, permet une diffusion parfaite du produit dans perte de matière.

Coffret routine visage au rosier sauvage de Pai

Ce coffret de la marque Pai rassemble ses deux best-sellers : l’huile démaquillante au rosier sauvage et l’huile de soin disposant de ce même actif. Un duo gagnant pour accélérer la cicatrisation qui limite les taches pigmentaires et booste l’éclat de l’épiderme.

Sérum au Bakuchiol de Olehenriksen

Le bakuchiol fait partie des actifs naturels qu’on peut comparer au rétinol. Il est ici associé aux AHA, afin de créer un sérum booster d’éclat qui active la régénération cellulaire et affine le grain de peau.

