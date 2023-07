Quelle est la durée de vacances idéale pour pouvoir vraiment se reposer ? 

Si vous comptez partir prochainement en vacances, sachez que votre corps a besoin d’un certain nombre de jours pour pouvoir pleinement se reposer. Et c’est une étude qui l’affirme.

Prendre 2 jours par ci, 3 jours par là n’est pas forcément la bonne chose à faire si vous voulez vraiment vous reposer pendant vos vacances. Selon une étude menée par Jessica Bloom, une chercheuse de l’Université de Radboud à Nimègue, une ville des Pays-Bas, il faudrait minimum 8 à 11 jours à chacun pour pleinement « se détendre après une période de travail stressante et s’acclimater aux vacances ».

Mais comment en est-elle venu à obtenir ces résultats disponibles dans la revue Journal of happiness studies ? En sondant 54 salariés sur une période de 23 jours correspondant à une période de vacances suivie de la reprise de l’activité professionnelle.

Un sentiment de bien-être de (très) courte durée

Malheureusement, le repos et la sensation de plénitude qu’apportent les vacances ne durent pas autant dans le temps qu’on l’aimerait. D’après la même étude, dès la première semaine de reprise du travail, nous ressentons à nouveau les effets du stress et de la fatigue. Pire, certains pourraient même les subir dès le premier jour… Un retour à la réalité pouvant causer de l’anxiété et de petits coups de blues.

Mais alors, comment organiser ses vacances ?

Si les premiers pics de bien-être se pointent au 8e jour, toujours d’après l’étude, un sentiment d’ennui chronique peut parfait se faire sentir au bout du 11e. Mais alors, comment organiser ses vacances de manière à pouvoir se reposer intelligemment et tout au long de l’année ? Jessica Bloom a sa petite idée. Elle explique : « Au lieu de ne prendre qu’une seule longue période de vacances par an, il semble beaucoup plus raisonnable de planifier plusieurs vacances plus courtes au cours d’une année de travail afin de maintenir des niveaux élevés de bien-être ». La messe est dite.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.