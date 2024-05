Avez-vous déjà rencontré un narcissique conversationnel ? Les 11 signes qui ne trompent pas

Parce qu’être coincé·e dans une conversation à sens-unique peut être extrêmement éprouvant, le site américain Well+Good livre les conseils de trois experts sur comment gérer les narcissiques conversationnels.

Qui ne s’est jamais retrouvé coincé face au monologue sans issue d’un interlocuteur peu soucieux de ses auditeurs ? Si tel est votre cas, vous avez peut-être croisé le chemin d’un narcissique conversationnel. Dans un récent article, le média américain Well+Good liste les signes qui permettent de les identifier, et surtout de s’en extirper pour préserver sa santé mentale.

Ces 11 signes qui indiquent que vous êtes face à un narcissique conversationnel

« Un narcissique conversationnel est excessivement égocentré et tournera continuellement la discussion vers lui-même afin de se valoriser ou de faire valoir ses opinions » détaille pour le média américain le psychothérapeute et professeur de neuroscience Brian Tierney. L’expert précise qu’il ne s’agit pas d’un trouble mental pouvant être diagnostiqué au même titre qu’un trouble de la personnalité narcissique par exemple, mais bien d’un schéma comportemental s’apparentant à un trait de personnalité.

Néanmoins, l’expert liste onze indicateurs permettant de reconnaître un narcissique conversationnel pour mieux s’en préserver :

Cette personne se désintéresse de la conversation quand vous partagez votre expérience

Elle se sent obligée de réorienter la conversation vers elle

Elle donne régulièrement des conseils non sollicités

Elle partage des diatribes interminables sur sa vie

Elle pose rarement des questions ni ne fait preuve d’une réelle curiosité à votre égard

Elle ne prend pas le temps de tisser des liens authentiques

En face, son auditeur se sent inerte et s’ennuie

Elle interrompt constamment les autres

Elle essaie souvent de « surpasser » les autres personnes

Elle ne respecte pas les limites de l’autre, en posant des questions indiscrètes

Elle éprouve des difficultés à comprendre le point de vue des autres

Comment répondre à un narcissique conversationnel

Parce qu’une conversation avec quelqu’un qui s’écoute parler peut s’avérer très éprouvante, voire frustrante, Well+Good a donc interrogé un panel de chercheurs et psychothérapeutes afin de dresser une liste de parades à mettre en place.

Rediriger la conversation vers soi

Dans ce genre de situation, il n’y a pas de mal à reprendre le contrôle de la situation en réorientant la conversation vers soi, avec une phrase du genre « eh bah, tu as eu un week-end mouvementé ! De mon côté, j’ai fait ci et ça… ». L’arroseur arrosé.

Ne pas avoir peur d’être direct·e

Autre option, quand vos efforts de redirection ne fonctionnent pas : dire clairement à votre interlocuteur que vous aimeriez bien en placer une. Au mieux, il en rigolera en concédant qu’il prend toute la place. Au pire la conversation s’arrêtera net. Mais est-ce vraiment si terrible ?

Utiliser la méthode du « Grey Rocking »

Cette technique consiste à ne pas engager et à rester quasiment stoïque / sans réaction. Fort est à parier que votre interlocuteur se lassera rapidement si vous ne lui donnez pas l’attention qu’il réclame, abonde Well+Good.

Anticiper

Quand on dispose de peu de temps, le mieux est de le faire savoir d’entrée de jeu pour cadrer efficacement la conversation et ne pas sombrer dans un tunnel sans issue, selon Well+Good.

Poser des limites

Voilà qui est utile, en particulier quand l’interlocuteur se livre à une tirade condescendante ou paternaliste. « Expliquez-leur que vous poursuivrez avec joie cette conversation du moment qu’ils se montrent respectueux », abonde Katherine Danley, travailleuse sociale en clinique agréée. « Et s’il n’y parviennent pas, coupez court à la conversation ».

Protégez-vous et sachez quand il est temps de s’en aller

« Si aucun changement positif ne se produit, ne vous blâmez pas, ne vous sentez pas responsable et ne vous investissez pas plus que vous ne le pouvez dans la relation. Vous avez le droit de vous éloigner » rappelle Well+Good. Cela ne dit en aucun cas que vous êtes une mauvaise personne, simplement que vous avez un instinct de survie, et que certains schémas, quand ils sont répétés, peuvent être particulièrement drainants.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.