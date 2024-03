SMS : avec cette astuce méconnue les enfant trompent (facilement) leurs parents

Il est possible d’envoyer des textos à l’encre invisible, d’un iPhone à un autre, et on a l’impression de découvrir la machine à courber les bananes. Pourtant, les enfants, eux, sont au courant.

Il en faut peu pour qu’on se prenne pour les nouvelles Totally Spies. Alors oui, cette technique existe depuis un moment, et elle est sûrement connue de beaucoup de monde, mais si vous êtes une personne peu sujette à la folie technologique comme moi, ça va vous en boucher un coin, je vous le dis. Pourquoi je vous en parle ? Car cette info refait surface depuis quelques jours après des alertes de parents sur Reddit. Un parent a raconté avoir été très surpris (et inquiet) de découvrir que son enfant envoyait des SMS « cachés » à ses amis. Le jeune en question utilisait l’outil « encre invisible » d’Apple, qui permet aux expéditeurs de cacher leurs textes aux regards indiscrets. Mais comment ça fonctionne ?

On peut écrire des messages codés sur iPhone

Cette astuce ne marche que si l’on envoie un iMessage d’un iPhone à un autre. Laissez tomber donc, si vous aviez l’intention d’envoyer un SMS sur un téléphone Android, ça ne marchera pas. Pour y arriver, il vous suffit d’écrire un message, et, avant de l’envoyer, de laisser poser votre doigt dessus jusqu’à ce qu’un menu s’affiche. Ensuite, vous devez juste sélectionner « envoyer à l’encre invisible » et appuyer sur la flèche bleue pour que le message s’envoie.

Ecrivez votre message et appuyez avec votre doigt jusqu’à ce que le menu s’affiche

Sélectionnez l’encre invisible

Le résultat ? Le voici :

Tadaaaaa, le message ne se voit pas !

Envoyer des SMS codés sur iPhone, à quoi ça sert ?

Quel est le but, me demanderez-vous, d’envoyer des messages codés ? Surtout que pour les décoder, il suffit juste de cliquer dessus ? Eh bien, il y a plusieurs raisons :

Pour que personne ne lise un message par-dessus votre épaule, dans le métro par exemple

Pour que, lors d’une discussion à plusieurs, vous puissiez spoiler la fin de Game of Thrones sans que celui ou celle qui ne l’a pas encore vu ne vous déteste sur 12 générations

Pour les ados qui ne veulent pas que leurs parents, qui ne connaissent pas cette technique, lisent leurs SMS. Et ils ont raison !

Pour vous prendre véritablement pour Clover, Alex, ou Sam, et avoir l’impression d’avoir le meilleur gadget du monde.

Il existe tout de même un moyen de désactiver complètement l’outil. Vous cliquez simplement sur « Paramètres », puis sur « Accessibilité » et « Réduire le mouvement ».

À lire aussi : Ce jour où j’ai dû googliser le mot « Quoicoubeh » comme la vieille personne que je suis

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.