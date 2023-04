Vous vous moquiez de vos parents qui ne comprenaient rien aux nouveaux mots que vous utilisiez quand vous étiez plus jeunes ? Attention au retour de bâton, il fait vachement mal, en vrai.

Il y a toujours des petits instants dans la vie qui vous font prendre conscience du fait que vous avez sérieusement pris un coup de vieux. Le mien m’a frappé en pleine poire ce week-end, quand ma fille, tout juste âgée de 6 ans, s’est amusée à me rendre chèvre en balançant un mot complètement inconnu : « quoicoubeh ». Est-ce que j’ai dû taper ce dernier sur Google pour comprendre ce qu’il voulait dire ? Absolument. Est-ce que j’ai eu l’impression d’avoir soudainement 78 ans ? Aussi, oui.

Ça veut dire quoi, « quoicoubeh » ?

Si vous avez des enfants ou si vous fréquentez ceux de vos potes ou de votre famille, vous les avez peut-être entendus dire ce mot chelou sorti de nulle part, avant de se marrer comme des gorets face à votre tête complètement interdite.

Pour faire simple, le mot « quoicoubeh » est la version 2023 de notre légendaire « – Quoi ? – Feur », qui a fait fureur dans les années 80 et 90. Oui, concrètement, « quoicoubeh » ne veut rien dire, c’est juste un jeu de langage un peu couillon, mais qui fait marrer ceux qui n’ont pas encore le droit de vote.

Allez hop, mise en situation pour vous aider à contextualiser : l’enfant ou l’ado vous pose une question, en faisant exprès de marmonner la fin de sa phrase. En bon parent attentif, puisque vous n’avez pas pipé un mot de ce qu’il vient de demander, vous dites « Quoi ? ». Et le voilà qui gueule, le sourire aux lèvres, fier comme un paon sous ecstasy : « quoicoubeh ! »

Voilà, c’est tout.

Ça vient d’où ce délire de « quoicoubeh » ?

Pour comprendre l’origine de ce nouveau truc, il faut, comme souvent, se tourner vers les réseaux sociaux, et plus particulièrement vers TikTok. Si l’on en croit mes investigations poussées — à savoir, une recherche sur Google et l’appel en panique que j’ai dû passer à ma nièce de 16 ans, bien plus apte que moi à piger le monde de ceux qui ont encore des dents de lait — le mot « quoicoubeh » a débarqué dans les cours de récré grâce au TikTokeur @camskolavache en décembre 2022.

Depuis sa série de vidéos, à coup de « quoicoubeh » ou sa variante « apanyae » — mot qui se dit quand la personne en face répond « hein » au lieu de « quoi » — la trend était lancée, et elle a déferlé chez tous les adolescents, mais aussi les élèves de primaire et de maternelle. Une des vidéos les plus célèbres est celle-ci dessous, où l’on peut voir un ado piéger sa prof :

Vous l’aurez compris, le mot « quoicoubeh » n’a rien de dangereux ou de vulgaire, c’est juste un prank un peu couillon, comme on l’a tous fait.

Ce qui fait bizarre, en tant qu’adulte, c’est d’être désormais de l’autre côté de la barrière, et de faire partie de celles et ceux qui disent « je ne comprends rien à ce langage de jeune » tout en se resservant une autre tasse de tisane au thym et au miel — j’avais la gorge qui grattait, ça va, ça arrive à tout le monde hein, ça veut pas dire que j’ai 120 ans — un dimanche soir.

Je ne veux pas en rajouter une couche, mais ça sent quand même vachement le sapin, non ?