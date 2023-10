Une nouvelle expression vient de faire, elle aussi, sa rentrée sur les bancs de l’école, et on a essayé de la comprendre.

Allez les daronnes, asseyez-vous, on va tout vous expliquer. Si vous êtes encore comme une poule face à un couteau quand vous entendez votre héritier vous dire « Hey maman, dis « quoi » » et vous balancer « Quoicoubeeehhh » en gueulant, sachez que vous n’êtes pas au bout de votre peine. Eh oui, voici la petite nouvelle de la cour de récré, j’ai nommé “ skeu skeu ». Oui, je sais, moi aussi, je reste dubitative.

À lire aussi : Ce jour où j’ai dû googliser le mot « Quoicoubeh » comme la vieille personne que je suis

« Skeu skeu », la nouvelle tendance

Oui, parler de tendance pour un mot d’école est un peu fort, mais chez Madmoizelle, on aime bien taper haut, vous le savez. Voici donc ce qui risque de devenir la nouvelle expression à la mode dès l’école primaire (ou même en maternelle, soyons fous) : « skeu skeu ». Si vous avez des enfants ou si vous fréquentez ceux de vos potes ou de votre famille, vous risquez de ne pas y échapper : le môme se met à gueuler/chanter « skeu skeu » avant d’effectuer une petite danse avec ses jambes et ses bras. Oui, c’est une réalité, il faut y faire face. Mais ça vient d’où encore ce truc ? Comme souvent, il suffit d’aller faire un tour sur TikTok pour trouver la source.

Les débuts sur TikTok de « skeu skeu »

À la base, tout part d’une chanson inventée par trois copains, Jogga, Wilsko et 7ia, et sortie le 20 septembre dernier. C’est dans celle-ci que l’on peut entendre les paroles « ils veulent nous Skeu Skeu », « dans le Skeu Skeu » ou encore « on communique dans le Skeu Skeu ». Alors qu’est-ce que le fameux Skeu Skeu, me demandez-vous, l’œil hagard, tremblant de suspense ? Eh bien, accrochez-vous, parce qu’en vrai, ça ne veut rien dire. Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’auteur lui-même de la chanson, Jogga, qui s’est confié au Parisien :

C’est simplement sorti de ma tête[…] Ça m’arrive au studio de dire tout et n’importe quoi, des mots qui n’ont jamais existé et Skeu Skeu est sorti. Jogga pour Le Parisien

Mais ce qui, à la base, ne voulait rien dire, se transforme maintenant en expression qui veut dire un peu tout et n’importe quoi :

Quand je sors d’une fête qui était bien avec mes amis, je peux dire c’était Skeu. C’était super cool quoi. C’est un peu comme un Wesh aussi… en fait ça peut tout vouloir dire.

En tout cas, ce qui se retient via TikTok, avec le hashtag #skeuskeu qui cumule près de 200 millions de vues, c’est que cette tendance pousse les enfants et les ados à faire des pas de danse et à les partager sur le réseau social :

@dyls.slongo Skeu skeu #fyp #trend #pourtoi #foryou ♬ SkeuSkeu – Jogga Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Voilà, vous savez tout ! « Skeu skeu » n’a rien de bien méchant comme on peut le voir. Mais au moins, vous saurez à quoi vous avez affaire, et ne passerez pas pour des daronnes dépassées, ne me remerciez pas, c’est de l’altruisme avant tout.