5 objets de puériculture complètement inutiles (mais qu’on voit pourtant partout)

Les marques sont hyper balèzes pour vendre aux jeunes parents fatigués des objets qui ne servent à rien. On vous a sélectionné cinq objets vraiment inutiles, et parfois même dangereux.

Petite devinette : qu’est-ce qui est stressé, fatigué, qui veut bien faire et qui se laisse avoir parce qu’il est au bout du rouleau ? Un nouveau parent. Deuxième devinette : qui en profite pour lui vendre des trucs qui ne servent à rien, mais qui lui promette un épanouissement total/des nuits complètes/un bébé en pleine forme/le retour de l’être aimé (rayez la mention inutile) ? Les marques spécialisées dans le doux monde (non) de la puériculture.

Si vous venez d’avoir un bébé et que vous êtes prête à dégainer votre carte bancaire à chaque publicité sur Instagram, rangez tout ça, et prenez des notes. Voici, pour vous, parents épuisés, les cinq objets de puériculture qui ne servent strictement à rien, parole de Daronne.

1 – La tresse de lit / le tour de lit

Les tresses de lit, ces jolis objets de déco qui font le tour des berceaux pour éviter que l’enfant ne se cogne aux barreaux, remportent beaucoup de succès ces dernières années. Si elles sont acceptables, d’un point de vue sécurité, dans les lits des grands enfants (pas avant 3 ans) elles peuvent être dangereuses, voire mortelles pour les plus petits. En effet, tout comme les tours de lit, ces panneaux de tissus qui s’accrochent aux barreaux du lit pour éviter que les petits héritiers ne se coincent les jambes et les bras, les tresses de lit peuvent provoquer des étouffements, si l’enfant se retrouve coincé dessous et qu’il n’arrive pas à s’en dégager.

Souvenez-vous de cette règle simple pour coucher un bébé avec le moins de risque possible : sur le dos, sur un matelas ferme, dans une gigoteuse adaptée à sa taille, et sans doudou/couverture/coussin ou autre. C’est tout !

2 – Le stérilisateur de biberons

Pendant des décennies, il a été rabâché aux jeunes parents qu’il fallait stériliser les biberons des bébés pour qu’ils soient les plus protégés possible des bactéries. Autant vous dire que ça a fait paniquer plus d’un parent quand il a vu son môme lécher les semelles des chaussures comme si c’était une glace à la framboise.

Alors qu’en fait, ce n’est pas la peine de flipper : hors pathologies médicales particulières, il n’est pas nécessaire de stériliser un biberon avant de le remplir de lait. Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez très bien le mettre dedans (en séparant toutes les parties), et si vous n’en avez pas, il suffit de bien le laver à l’eau chaude savonneuse et de le poser sur l’égouttoir avant de le sécher à l’aide d’un torchon propre (donc pas Valeurs Actuelles, ça laisse des traces).

3 – La couverture d’emmaillotage

L’emmaillotage, c’est cette chouette technique qui consiste à transformer son bébé en un burrito géant. Plus sérieusement, c’est une façon d’aider le nouveau-né à se calmer et à se rassurer, en enroulant ses bras et ses jambes dans un tissu, pour qu’il se sente contenu. Ça calme les pleurs, les angoisses, et ça en fait même dormir certains. Mais pour emmailloter un bébé, pas besoin de claquer 50 balles dans une couverture exprès : un grand lange suffit. Ce qui compte, c’est le pliage, comme en origami. Tenez, une petite vidéo qui vous montre comme ça marche :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

4 – Le trotteur / Youpala

Le trotteur (ou le Youpala, ça veut dire la même chose), est une espèce de chaise qui roule, qui maintient l’enfant qui ne sait pas encore marcher en position debout. Et laissez-moi vous dire que ce n’est vraiment pas objet utile, et qu’il est même franchement dangereux, pour deux raisons principales :

Ça force l’enfant à se déplacer dans une position qu’il n’a pas encore acquise naturellement

En se déplaçant sur un trotteur, il peut foncer dans des objets dangereux qui peuvent se renverser sur lui, comme une étagère par exemple.

Vraiment, le Youpala est un objet qu’il faut bannir des foyers avec un enfant. Il marchera quand il sera prêt, ça ne sert à rien de forcer les choses.

5 – Un tire-lait électrique

Le tire-lait est un objet très pratique. Qu’on allaite directement au sein et qu’on veuille tirer le lait en surplus, qu’on veuille prévoir des biberons d’avance lorsqu’on s’absente ou simplement parce qu’on ne veut/on ne peut allaiter directement au sein tout en voulant donner son propre lait, c’est utile. Mais c’est aussi un objet onéreux ! Mais saviez-vous que sur simple prescription de votre sage-femme ou médecin, vous pouviez en louer un gratuitement en pharmacie ? Eh oui, pas besoin de sortir votre carte bancaire, et c’est une vraie économie.

Et vous, quels sont les objets inutiles que vous avez achetés ?

À lire aussi : Le lit cododo : indispensable de la puériculture ou gadget chéros ?