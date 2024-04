Le top 5 des jouets pour enfants les plus dangereux (et parfois mortels)

Si vous ne savez pas quoi acheter à votre enfant ou à l’un de votre entourage, voici une liste de ce qu’il ne faudrait surtout pas leur offrir, d’après une médecin urgentiste américaine.

Ce n’est pas parce que c’est un jouet qui semble innocent qu’il l’est vraiment. La docteure Meghan Martin, urgentiste américaine, ne le sait que trop bien. Dans une vidéo TikTok, diffusée lors des dernières fêtes de fin d’année, elle expliquait quels étaient les 5 jeux ou jouets qui envoyaient le plus souvent les enfants aux urgences.

1 – Les jouets avec des piles boutons

Les piles boutons — ou les piles plates — se retrouvent dans de nombreux jouets. Composées de lithium, elles peuvent, quand elles sont ingérées, provoquer des dégâts parfois irréversibles, et peuvent même être mortelles. Et pourtant, malgré leur dangerosité, les piles boutons sont présentes dans pléthore de jouets électroniques, et même des livres musicaux. Souvent cachées dans des petits compartiments fermés avec des vis (parfois de mauvaise qualité), elles seraient à bannir de l’environnement des plus petits.

2 – Les petites perles d’eau

De nombreux jeux créatifs pour enfants proposent des perles d’eau, ces petites billes qui sont vendues avec le gage de « l’expérience sensorielle pour les enfants ». Sauf que ces petits machins, s’ils sont ingérés, peuvent absorber jusqu’à 400 fois leur poids en eau, et provoquer des occlusions intestinales, entre autres. Ça vaut pour les enfants, mais aussi pour les animaux domestiques.

3 – Les trottinettes électriques

Les trottinettes, si elles sont bien utilisées avec un casque et un minimum de protection, peuvent être un chouette moyen de locomotion pour les enfants, pour faire des tours au parc par exemple. Mais même si c’est cool, ça reste un peu dangereux, un peu comme le vélo. On peut tomber, mais c’est le métier qui rentre. Par contre, les trottinettes électriques, c’est un autre niveau de dangerosité, et elles devraient être interdites aux plus petits :

« Les enfants vont beaucoup trop vite avec ça. Ils heurtent une bosse, font un vol plané, se blessent le visage, les bras et la tête« . Meghan Martin, urgentiste américaine

4 – Les hoverboards

Les skateboards électriques sont un peu la nouvelle mode de ces dernières années. Mais ils restent des objets bien trop instables pour les plus jeunes. Chutes, os cassés, dérapages et perte de contrôle de l’objet : il faut vraiment ne pas offrir d’hoverboards aux plus jeunes.

5 – Les trampolines

Les trampolines, ce sont les bêtes noires des médecins. Même s’ils sont entourés d’un filet, même s’ils sont soudés au sol, ils sont en tête du palmarès des jeux les plus dangereux pour les enfants. Selon une étude française réalisée entre 2008 et 2016, les accidents de trampolines ont été multipliés par dix en huit ans.

Meghan Martin le rappelle :

Je déteste les trampolines. Ils maintiennent le service des urgences et l’équipe orthopédique en activité. Peu importe si vous avez un filet, peu importe s’il est enterré dans le sol, la plupart des blessures surviennent sur le trampoline.

